НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Задержание профессора Тартуского университета, отказ митрополиту Евгению в продлении вида на жительство, кончина Вайно Вяльяса

Как сказал руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уточнил, что решение об отказе продлить вид на жительство принимается не исходя из оценок самой церкви, а исходя из данных конкретного человека. «Все, что касается безопасности, подразумевает проверку биографии и деятельности. Поэтому о виде на жительство для будущего митрополита сейчас невозможно ничего определенно сказать», - объяснил министр.

Решение Мартина Херема об отставке

Во вторник, 16 января, стало известно, что командующий Силами обороны генерал Мартин Херем принял решение уйти в отставку. Херем проинформировал о своем решении министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса.

Как сказал Херем, пятилетний срок службы главнокомандующего Силами обороны долгий и интенсивный, и естественно, что человек устает, но до своего последнего рабочего дня в конце июня он продолжит работать с полной отдачей.

В четверг министр обороны Ханно Певкур заявил, что нового командующего Силами обороны выберут из шести-семи кандидатов.

Мартин Херем. Фото: Mihkel Maripuu