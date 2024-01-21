Главными событиями уходящей недели стали сообщение Полиции безопасности о задержании по подозрению в шпионаже в пользу России профессора Тартуского университета, решение об отказе в продлении вида на жительство митрополиту Евгению, а также кончина последнего главы Компартии ЭССР Вайно Вяльяса.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Задержание профессора Тартуского университета, отказ митрополиту Евгению в продлении вида на жительство, кончина Вайно Вяльяса
Задержание профессора по подозрению в шпионаже
Во вторник, 16 января, Полиция безопасности сообщила о том, что еще 3 января ее сотрудники задержали гражданина России Вячеслава Морозова, профессора Института Шютте Тартуского университета, по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонской Республики.
Морозов являлся профессором Тартуского университета на протяжении 14 лет. Он впервые получил вид на жительство в Эстонии в 2010 году, и в настоящее время его вид на жительство действителен до 2026 года.
По словам генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосона, Морозов регулярно передавал информацию российским агентам, и это происходило на территории России. Морозову платили за информацию.
Поскольку, по мнению прокуратуры, находясь на свободе, Морозов может скрыться от уголовного преследования или продолжить совершать преступления, прокуратура обратилась в суд с просьбой о его заключении под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил его под стражу на срок до двух месяцев.
Митрополиту Евгению придется в феврале покинуть Эстонию
В четверг, 18 января, стало известно, что Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии.
Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников представил в Департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который Департамент полиции и погранохраны принял решение не продлевать. Срок окончания действующего срочного вида на жительство Решетникова истекает 6 февраля.
Как сказал руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уточнил, что решение об отказе продлить вид на жительство принимается не исходя из оценок самой церкви, а исходя из данных конкретного человека. «Все, что касается безопасности, подразумевает проверку биографии и деятельности. Поэтому о виде на жительство для будущего митрополита сейчас невозможно ничего определенно сказать», - объяснил министр.
Решение Мартина Херема об отставке
Во вторник, 16 января, стало известно, что командующий Силами обороны генерал Мартин Херем принял решение уйти в отставку. Херем проинформировал о своем решении министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса.
Как сказал Херем, пятилетний срок службы главнокомандующего Силами обороны долгий и интенсивный, и естественно, что человек устает, но до своего последнего рабочего дня в конце июня он продолжит работать с полной отдачей.
В четверг министр обороны Ханно Певкур заявил, что нового командующего Силами обороны выберут из шести-семи кандидатов.
По словам Певкура, очень жаль, что Мартин Херем решил уйти в отставку. Певкур сказал в телеинтервью: «Я бы хотел, чтобы он оставался на посту до конца своего пролонгированного срока полномочий, и я несколько раз пытался убедить его продолжать работу, но каждый человек имеет право на личный выбор».
Историческое решение об укреплении границы Эстонии
Министры обороны стран Балтии на встрече в Риге в пятницу, 19 января, договорились, что создадут оборонительную зону на своих восточных границах.
В частности, Эстония в соответствии с этим решением построит на восточной границе состоящую примерно из 600 бетонных бункеров линию обороны, чтобы отразить возможную российскую агрессию. Подавляющее большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены и у Чудского озера.
Поездка президента Кариса в Ирак
Президент Эстонии Алар Карис совершил на этой неделе визит в Ирак, который носит исторический характер. Никогда ранее президент Эстонской Республики официально не ступал на территорию Ирака. Важным пунктом программы визита была встреча с эстонским контингентом тактической группы Stone в Эрбиле (Курдистан).
Во время беседы с эстонскими военнослужащими Карис подчеркнул, что в Ираке не должно повториться то, что произошло в Афганистане несколько лет назад, когда правительство рухнуло после поспешного ухода союзников. По словам главы эстонского государства, эстонцы также должны сыграть свою роль в поддержании союзнических отношений.
Утверждение правительством законопроекта об автоналоге
На своем заседании в четверг правительство одобрило законопроект, который введет автомобильный налог с 2025 года.
Цель введения налога - побудить людей использовать в меньшей степени загрязняющие окружающую среду транспортные средства. Поступления от налога на транспортные средства оцениваются в 236 млн евро в год (в первый полный год введения налога).
В Эстонии ежедневно используется чуть ли не самый старый и самый загрязняющий парк автомобилей в Европейском союзе. Количество транспортных средств на человека в нашей стране также выше среднего. Налог на автотранспортные средства должен помочь замедлить постоянный рост количества автомобилей и постепенно сделать автопарк Эстонии более экономичным.
Кончина Вайно Вяльяса
Во вторник, 16 января, в возрасте 92 лет скончался бывший политик и дипломат Вайно Вяльяс.
Вайно Вяльяс - бывший первый секретарь Компартии Эстонской ССР.
В 1988 году он выступил за принятие Декларации о суверенитете, которая провозглашала верховенство законов Эстонской ССР над законами СССР.