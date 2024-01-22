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В Эстонии действующей временной защитой пользуются более 35 тысяч военных беженцев

BNS
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Украинские военные беженцы на погранпункте Лухамаа.
Украинские военные беженцы на погранпункте Лухамаа. Фото: Margus Ansu

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошлую неделю ходатайство о временной защите в Эстонии подали 112 военных беженцев из Украины, по состоянию на воскресенье действующая временная защита в Эстонии была у 35 777 военных беженцев.

С начала военного нападения России на Украину временную защиту в Эстонии предоставили в общей сложности 50 971 военному беженцу.

Кроме того, на прошлой неделе 40 граждан Украины ходатайствовали о предоставлении в Эстонии международной защиты.

Всего Эстония предоставила международную защиту 6496 гражданам Украины.

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