По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе повысился по сравнению с декабрем на 1,4% и по сравнению с январем 2023 года — на 4,7%. Товары были дороже по сравнению с январем прошлого года на 2,9% и услуги — на 7,9%.
Потребительские цены продолжают расти
По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с январем 2023 года в январе на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также жильем, каждое из них составило почти четверть от общего повышения индекса. «По сравнению с январем прошлого года оливковое масло подорожало на 52,2%, цены на другие масла снизились на 20,2%», — добавила Трасанов.
Бензин был дешевле на 3,8% и дизельное топливо — на 11,2%.
По сравнению с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен в январе более всего повлияло, с одной стороны, подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти половину от общего повышения, с другой — распродажи одежды и обуви, а также более дешевые турпакеты.
В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен весы и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2023 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.Помимо изменения индекса потребительских цен по группам товаров, в таблице за январь 2024 года представлены как структура расходов, использованная в 2023 году, так и обновленная структура расходов, использованная при расчете индекса начиная с января 2024 года, т.е. вес групп товаров.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь 2024
Группа товаров
Вес группы товаров в индексе 2024, ‰
Вес группы товаров в индексе 2023, ‰
Изменение ИПЦ, %
декабрь 2023 –январь 2024, %
январь 2023 –январь 2024, %
ВСЕГО
1000,0
1000,0
1,4
4,7
Продукты питания и безалкогольные напитки
236,5
224,0
3,0
5,0
Алкогольные напитки и табак
49,0
46,4
5,2
6,9
Одежда и обувь
51,9
48,5
-4,9
4,1
Жилье
166,9
179,9
2,1
6,4
Домашнее хозяйство
60,9
65,2
0,3
3,7
Здравоохранение
55,9
54,9
2,4
10,3
Транспорт
141,5
149,5
1,4
0,2
Связь
39,3
43,6
2,3
1,4
Досуг
81,6
79,0
-2,2
5,0
Образование и детские учреждения
11,1
10,7
0,7
7,4
Питание вне дома, размещение
43,9
39,8
0,0
6,3
Различные товары и услуги
61,5
58,5
1,8
5,3