Ср, 7.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Потребительские цены продолжают расти

rus.postimees.ee
Copy
Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер.
Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Eero Vabamägi

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе повысился по сравнению с декабрем на 1,4% и по сравнению с январем 2023 года — на 4,7%. Товары были дороже по сравнению с январем прошлого года на 2,9% и услуги — на 7,9%.

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с январем 2023 года в январе на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также жильем, каждое из них составило почти четверть от общего повышения индекса. «По сравнению с январем прошлого года оливковое масло подорожало на 52,2%, цены на другие масла снизились на 20,2%», — добавила Трасанов.

Бензин был дешевле на 3,8% и дизельное топливо — на 11,2%.

По сравнению с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен в январе более всего повлияло, с одной стороны, подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти половину от общего повышения, с другой — распродажи одежды и обуви, а также более дешевые турпакеты.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен весы и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2023 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.Помимо изменения индекса потребительских цен по группам товаров, в таблице за январь 2024 года представлены как структура расходов, использованная в 2023 году, так и обновленная структура расходов, использованная при расчете индекса начиная с января 2024 года, т.е. вес групп товаров.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь 2024

Группа товаров

Вес группы товаров в индексе 2024, ‰

Вес группы товаров в индексе 2023, ‰

Изменение ИПЦ, %

декабрь 2023 –январь 2024, %

январь 2023 –январь 2024, %

ВСЕГО

1000,0

1000,0

1,4

4,7

Продукты питания и безалкогольные напитки

236,5

224,0

3,0

5,0

Алкогольные напитки и табак

49,0

46,4

5,2

6,9

Одежда и обувь

51,9

48,5

-4,9

4,1

Жилье

166,9

179,9

2,1

6,4

Домашнее хозяйство

60,9

65,2

0,3

3,7

Здравоохранение

55,9

54,9

2,4

10,3

Транспорт

141,5

149,5

1,4

0,2

Связь

39,3

43,6

2,3

1,4

Досуг

81,6

79,0

-2,2

5,0

Образование и детские учреждения

11,1

10,7

0,7

7,4

Питание вне дома, размещение

43,9

39,8

0,0

6,3

Различные товары и услуги

61,5

58,5

1,8

5,3

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх