Потребительские цены продолжают расти

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с январем 2023 года в январе на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также жильем, каждое из них составило почти четверть от общего повышения индекса. «По сравнению с январем прошлого года оливковое масло подорожало на 52,2%, цены на другие масла снизились на 20,2%», — добавила Трасанов.

Бензин был дешевле на 3,8% и дизельное топливо — на 11,2%.

По сравнению с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен в январе более всего повлияло, с одной стороны, подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти половину от общего повышения, с другой — распродажи одежды и обуви, а также более дешевые турпакеты.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен весы и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2023 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.

Помимо изменения индекса потребительских цен по группам товаров, в таблице за январь 2024 года представлены как структура расходов, использованная в 2023 году, так и обновленная структура расходов, использованная при расчете индекса начиная с января 2024 года, т.е. вес групп товаров.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь 2024

Группа товаров Вес группы товаров в индексе 2024, ‰ Вес группы товаров в индексе 2023, ‰ Изменение ИПЦ, % декабрь 2023 –

январь 2024, % январь 2023 –

январь 2024, % ВСЕГО 1000,0 1000,0 1,4 4,7 Продукты питания и безалкогольные напитки 236,5 224,0 3,0 5,0 Алкогольные напитки и табак 49,0 46,4 5,2 6,9 Одежда и обувь 51,9 48,5 -4,9 4,1 Жилье 166,9 179,9 2,1 6,4 Домашнее хозяйство 60,9 65,2 0,3 3,7 Здравоохранение 55,9 54,9 2,4 10,3 Транспорт 141,5 149,5 1,4 0,2 Связь 39,3 43,6 2,3 1,4 Досуг 81,6 79,0 -2,2 5,0 Образование и детские учреждения 11,1 10,7 0,7 7,4 Питание вне дома, размещение 43,9 39,8 0,0 6,3 Различные товары и услуги 61,5 58,5 1,8 5,3