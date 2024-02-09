По случаю Европейского дня службы 112 президент Эстонии Алар Карис и генеральный директор Центра тревоги Кятлин Альвела выразили благодарность детям, своевременно позвонившим по номеру 112.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Маленькие герои: Алар Карис выразил благодарность детям, своевременно позвонившим по номеру 112
Уже седьмой год подряд Центр тревоги благодарит детей, совершивших образцовый звонок по номеру Центра тревоги. В этом году на мероприятии по случаю Европейского дня службы 112 президент Карис вручил грамоты отважным детям.