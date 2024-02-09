Пт, 9.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Маленькие герои: Алар Карис выразил благодарность детям, своевременно позвонившим по номеру 112

Ломели Мяэ
, журналист
Copy

По случаю Европейского дня службы 112 президент Эстонии Алар Карис и генеральный директор Центра тревоги Кятлин Альвела выразили благодарность детям, своевременно позвонившим по номеру 112.

Уже седьмой год подряд Центр тревоги благодарит детей, совершивших образцовый звонок по номеру Центра тревоги. В этом году на мероприятии по случаю Европейского дня службы 112 президент Карис вручил грамоты отважным детям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх