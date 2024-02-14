Колонка Postimees ⟩ Розовые очки министра иностранных дел

Поэтому речь министра иностранных дел в Рийгикогу, представляющего направления нашей внешней политики, является заслуживающим внимания событием. Каковы были основные тезисы министра иностранных дел Маргуса Цахкны в парламенте во вторник?

Наблюдатели уже отметили идеализм в речи министра иностранных дел. Но, вероятно, следует выделить два момента: ценностную внешнюю политику как таковую и розовые очки в реализации внешней политики Эстонии. Нам нужен международный порядок, основанный на ценностях, международном праве и самоопределении наций. Благодаря этому такие малые государства, как Эстония, могут вообще существовать. Блок России, Китая и Ирана пытается подорвать международный порядок, основанный на ценностях, чтобы вернуть во внешнюю политику тему сфер влияния и принцип «кто сильнее, тот и прав».

Понятно, что мы должны противостоять этому в меру своих возможностей и подчеркивать важность международного порядка, чтобы границы не менялись насильственно, и поэтому мы также должны поддерживать Украину, которая борется с российской агрессией. Как члены НАТО и Европейского союза у нас есть такая возможность. И в перспективе это для нас вопрос жизни и смерти. Поэтому принципы поддержки Украины, озвученные министром иностранных дел, можно считать оправданными в самом начале его выступления. С деталями можно спорить, но в целом все правильно.

Но как обеспечить наши национальные интересы во внешней политике, другими словами, сохранение нашей независимости?

Но нельзя быть довольным как второй половиной речи, как и ее общей тональностью. Возможно, Министерство иностранных дел не хочет слишком пугать общественность, но в своей речи Цахкна смотрит на международную ситуацию через розовые очки. Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на прошедшей неделе, что он будет поощрять Россию атаковать те страны НАТО, которые тратят на оборону меньше, чем обязались это делать. Только высказывания со стороны политиков такого уровня могут спровоцировать войны или предотвратить их. Тот факт, что мы выполняем оборонные обязательства в полном объеме, в данном случае не имеет значения.

Международная ситуация стремительно ухудшается, и необходимо было бы услышать идеи министра иностранных дел о том, каким должен быть наш план Б, если США предадутся изоляционизму, как это случалось в истории, или же события войны в Украине пойдут наперекосяк. А также, как обеспечить наши национальные интересы во внешней политике, иными словами, сохранение нашей независимости. Будет ли решением региональный Европейский союз безопасности? Всякие зеленые вопросы и прочие мягкие ценности можно обсуждать, когда больше не о чем говорить. К сожалению, мы не можем воспринимать существующую международную ситуацию как нечто само собой разумеющееся.