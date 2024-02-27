По его словам, ранее в партии проходило обсуждение, что первым номером мог бы стать бывший лидер политической силы Юри Ратас.

«Но поскольку он решил, что и Центристская партия теперь для него тоже бывшая, то это предложение не актуально. Но решение относительно первого номера в списке еще не принято», - добавил Михаил Кылварт.