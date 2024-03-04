Посольство России в Эстонии возобновило прием заявлений на выход из гражданства

Российские дипломаты в Таллинне возобновили прием документов на выход из гражданства РФ. Соответствующие страницы снова доступны на сайте дипмиссии. О проблемах с выходом из гражданства РФ через посольство в столице Эстонии читатели Rus.Postimees сообщали неоднократно в 2022 и 2023 годах.

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В начале 2023 года российские дипломаты обещали наладить систему, после того как столкнулись с трудностями в работе из-за высылки целой группы своих коллег из Эстонии в Россию.

26 октября 2023 года в России вступили в силу поправки к закону о гражданстве, которые Путин внес в парламент незадолго до начала полномасштабного военного вторжения в Украину - в декабре 2021 года. Изменения были приняты российским парламентом. Они существенно упростили получение гражданства РФ для иностранцев и лиц без гражданства. После этого власти Эстонии предупредили обладателей серых паспортов о рисках уголовной ответственности за получение российских паспортов.

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В ноябре 2023 года посольство РФ в Эстонии приостановило прием заявлений на выход из гражданства России.

И вот, спустя полгода, с начала марта 2024 года прием документов возобновлен. Варианты пакетов документов для решения этих проблем расширены. Заявление в электронном виде можно подавать как для выхода совершеннолетнего из гражданства РФ, так и для выхода из российского гражданства ребенка. Третий вариант - одновременный выход из российского гражданства ребенка вместе с одним из родителей.

Страница на сайте посольства РФ в Эстонии для подачи заявлений на выход из гражданства России, март 2024 года. Фото: посольство РФ в Эстонии