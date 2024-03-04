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Посольство России в Эстонии возобновило прием заявлений на выход из гражданства

Иван Скрябин
, журналист
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Гражданин России сжигает свой российский паспорт возле здания, где распологалось посольство РФ в Киеве, 12 июня 2022 года.
Гражданин России сжигает свой российский паспорт возле здания, где распологалось посольство РФ в Киеве, 12 июня 2022 года. Фото: SUPINSKY / AFP

Россиян, живущих в Эстонии, снова выпускают из гражданства. По крайней мере, на сайте посольства РФ вновь появился соответствующий раздел для записи на подачу таких документов. Мужчинам нужно нести в посольство военные билеты и доказательства права на отсрочку от службы в армии.

Российские дипломаты в Таллинне возобновили прием документов на выход из гражданства РФ. Соответствующие страницы снова доступны на сайте дипмиссии. О проблемах с выходом из гражданства РФ через посольство в столице Эстонии читатели Rus.Postimees сообщали неоднократно в 2022 и 2023 годах.

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В начале 2023 года российские дипломаты обещали наладить систему, после того как столкнулись с трудностями в работе из-за высылки целой группы своих коллег из Эстонии в Россию.

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26 октября 2023 года в России вступили в силу поправки к закону о гражданстве, которые Путин внес в парламент незадолго до начала полномасштабного военного вторжения в Украину - в декабре 2021 года. Изменения были приняты российским парламентом. Они существенно упростили получение гражданства РФ для иностранцев и лиц без гражданства. После этого власти Эстонии предупредили обладателей серых паспортов о рисках уголовной ответственности за получение российских паспортов.

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В ноябре 2023 года посольство РФ в Эстонии приостановило прием заявлений на выход из гражданства России.

И вот, спустя полгода, с начала марта 2024 года прием документов возобновлен. Варианты пакетов документов для решения этих проблем расширены. Заявление в электронном виде можно подавать как для выхода совершеннолетнего из гражданства РФ, так и для выхода из российского гражданства ребенка. Третий вариант - одновременный выход из российского гражданства ребенка вместе с одним из родителей.

Страница на сайте посольства РФ в Эстонии для подачи заявлений на выход из гражданства России, март 2024 года.
Страница на сайте посольства РФ в Эстонии для подачи заявлений на выход из гражданства России, март 2024 года. Фото: посольство РФ в Эстонии

Тут стоит напомнить, что в 2024 году истекает срок действия договора Эстонии с Россией о взаимном признании многих документов. После прекращения действия этих многолетних правил с проблемами столкнутся в том числе семьи, где родители имеют разное гражданство.

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Помимо сдачи в посольство оригиналов и копий обоих паспортов - и внутреннего и заграничного - россиянин, который стремится выйти из гражданства РФ, должен предоставить документ о наличии у него «безусловной гарантии предоставления ему иного гражданства в случае выхода из гражданства Российской Федерации».

«Справка, выдаваемая эстонскими властями - не подходит, т.к. в ней не содержатся безусловные гарантии предоставления гражданства Эстонии», - уточняют российские дипломаты.

О чем идет речь, нам неизвестно. Дозвониться в посольство России по указанным на сайте телефонам нам не удалось.

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В МВД Эстонии допускают, что это требование связано с формулировками в эстонских документах, которые вскоре будут уточнены.

«Они ждут другой формулировки того, что мы готовы дать гражданство этим людям. Изменение формулировки пары предложений решит эту проблему. Сейчас Департамент полиции и погранохраны как раз прорабатывает этот вопрос. И, возможно, для решения проблемы мы также поменяем очередность проведения определенных процедур», - цитирует ERR комментарий главы МВД Лаури Ляэнеметса.

Мужчинам до 30 лет, кроме документов об отсутствии долгов по налогам, нужно нести в посольство военный билет или документы, подтверждающие право на отсрочку от службы в армии.

Требования для военнообязанных мужчин россиян для подачи документов на выход из гражданства РФ, март 2024 года.
Требования для военнообязанных мужчин россиян для подачи документов на выход из гражданства РФ, март 2024 года. Фото: посольство РФ в Эстонии

Однако даже сбор всех документов не является гарантией успешного выхода из гражданства.

«Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода должна быть удостоверена российским нотариусом или сотрудником российского консульского учреждения, выполняющего функции нотариуса», - подчеркивают сотрудники посольства РФ.

По последним данным, в Эстонии в настоящее время легально находятся 83 507 российских граждан, из которых 73 772 обладали долгосрочным видом на жительство, он же «постоянный вид на жительство». Постоянный вид на жительство в Эстонии можно оформить через 5 лет проживания по ВНЖ. На гражданство можно претендовать после восьми лет легального проживания в стране.

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Rus.Postimees сообщал, что после начала полномасштабной войны в Украине количество запросов на получение гражданства Эстонии от граждан РФ выросло в два с половиной раза. В 2022 году за получением гражданства Эстонии обратились 736 россиян.

При сохранении такого уровня интереса и технических возможностей, на переход в гражданство Эстонии всех ныне живущих в стране россиян потребуется больше ста лет.

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