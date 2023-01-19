Дипломатическое представительство Москвы объяснилось по ситуации с внезапным прекращением приема заявлений на выход из российского гражданства. Лишать россиян права отказаться от подданства режиму Владимира Путина все-таки не будут.
Посольство России в Эстонии обещает возобновить прием заявлений на выход из гражданства РФ
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Посольство России в Эстонии обещает возобновить прием заявлений на выход из гражданства РФ
Спустя сутки после сообщения от подчиненных посла РФ в Эстонии Владимира Липаева о том, что российское посольство прекращает прием заявлений на выход из гражданства, дипломаты Москвы уточнили, что это ограничение россиян в правах носит временный характер.
«С 25 января 2023 года прием заявлений о выходе из гражданства временно приостановлен по техническим причинам. Консульское обслуживание по вопросам гражданства будет возобновлено в феврале 2023 года», - сказано в заявлении на сайте посольства, которое появилось в четверг, 19 января.
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