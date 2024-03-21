Несмотря на санкции и невиданную по масштабам высылку российских шпионов, которые работали в странах ЕС под видом дипломатов, Кремль продолжает предпринимать интенсивные попытки влияния на политику Европы. О рисках июньских выборов в Европарламент пишет издание Investigative Europe.
Россия активно пытается повлиять на результаты выборов в Европарламент 2024 года
Российские власти продолжают пытаться добиться ослабления поддержки Украины со стороны стран ЕС, вместе с усилением позиций Кремля. Об этом 21 марта пишет издание Investigative Europe в своем аналитическом материале «Российское вмешательство нервирует Европу в преддверии выборов».
После вторжения в Украину в феврале 2022 года из европейских посольств были высланы около 400 шпионов, но теперь режим Владимира Путина применяет более разнообразную разведывательную тактику.
«Россия предположительно завербовала в качестве «агентов влияния» нескольких депутатов Европейского парламента, усилила финансирование праворадикальных группировок, организовала бесчисленное множество онлайн-кампаний по дезинформации, а также начала координировать движения против ЛГБТК и воздействовать на академические и государственные структуры по всей Европе», - пишут авторы текста.
В феврале 2024 года Европейский парламент предупреждал о планах России «посеять разногласия» среди европейских стран.
«Депутаты Европарламента возмущены тем, что Россия нашла способы финансировать политические партии, политиков, официальных лиц и движения в нескольких европейских странах, чтобы вмешиваться в их дела», - цитирует издание соответствующую резолюцию евродепутатов.
Вмешательство в голосование на выборах в Европарламент 2024 года вызывает особо острое беспокойство, отмечает эксперт Антон Шеховцов.
«Их главная цель состоит в том, чтобы лишить Украину значительной части политической и общественной поддержки. С наибольшей вероятностью они будут использовать тактику запугивания, утверждать, будто политики, которые помогают Украине, втягивают общество в войну с Россией», - предупреждает аналитик.
Директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии Антон Шеховцов еще год назад рассказывал Rus.Postimees о том, что лоббистам Кремля в Европе выдали новые «методички».
Главными европейскими целями гибридных атак Москвы в целях ослабления поддержки Украины станут Германия, Франция и Италия.
«Это экономические лидеры всего ЕС. Они же обладают наибольшим влиянием в том, что касается политики», - объясняет Шеховцов.
Эксперты напоминают о громких скандалах в отношении целого ряда евродепутатов, которые связаны с российскими спецслужбами, или иначе сотрудничали с Москвой: Татьяна Жданок из Латвии, Бела Ковач из Венгрии, Жан-Люк Шаффхаузер и Эмерик Шопрад из Франции.
Аналитики предупреждают, что победу на ближайших выборах могут одержать депутаты, которые не поддерживают Украину или даже занимают откровенно пророссийскую позицию. Речь в особенности об ультраправой политической группе «Идентичность и демократия», которая появилась в Европейском парламенте в 2019 году. В ее состав входят националисты, правые попопулисты и евроскептики из десяти европейских стран.
Investigative Europe напоминает, что многие правые партии Европы давно замечены в контактах с Россией, которые, как правило, основаны на финансовой поддержке.
Ключевое противостояние накануне выборов связано с распространением дезинформации: за последнее время французские расследователи обнаружили 193 сайта, которые распространяли фейки с критикой Запада и поддерживали российское вторжение в Украину.
Масштабную кампанию по дезинформации в январе этого года раскрыли и в Германии. Анализ показал, что 50 тысяч фейковых аккаунтов в социальной сети X за месяц опубликовали около миллиона постов с критикой правительства и предпринятых им мер по поддержке Украины.
Охват российской дезинформации против Евросоюза и его союзников в социальных сетях в 2022 году достиг как минимум 165 миллионов пользователей. В 2023 году этот показатель увеличился из-за ослабления правил безопасности Twitter, пишут авторы анализа со ссылкой на отчет Европейского законодательства о цифровых услугах.
На этом фоне представители компании Meta сообщили, что в Европе созданы специальные команды для противодействия дезинформации, касающейся выборов.
Структуры связанные с Россией сегодня активно занимаются поддержкой организаций, не скрывающих гомофобных и антифеминистских взглядов, но не прекращаются и попытки классического шпионажа.
По данным службы безопасности Норвегии, с февраля 2022 года как минимум 35 европейских граждан были обвинены в сотрудничестве с Россией. Все они разными способами добывали сведения об обороноспособности, критической инфраструктуре и деятельности союзников Украины. Однако неизвестно, какое влияние эта активность могла оказать на предстоящие выборы.
«Россия идет на все большие риски в рамках своих разведывательных операций в Европе. Потребность в данных о технологиях и о ситуации на Западе сейчас настолько высока, что агента могут отправить на задание без необходимой подготовки», - рассказал Investigative Europe глава службы безопасности Норвегии в Тромсё Гуннар Фугельсе.
Именно в Тромсё после начала полномасштабного вторжения России в украину был арестован один из первых предполагаемых российских шпионов. 44-летний преподаватель местного Университета бразилец по имени Жозе Асис Джаммария, который специализировался на политике безопасности в Арктике, по даным норвежских властей оказался агентом ГРУ Михаилом Микушиным.
Стоит напомнить, что похожий скандал разразился в Эстонии, когда в январе 2024 года был арестован профессор Тартусского Университета Вячеслав Морозов. После комментариев спецслужб в первые дни после ареста никаких сведений о происходящем с Морозовым не поступало.
Выборы в Европейский парламент 2024 года намечены на 6-9 июня.