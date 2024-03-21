Россия активно пытается повлиять на результаты выборов в Европарламент 2024 года

Главными европейскими целями гибридных атак Москвы в целях ослабления поддержки Украины станут Германия, Франция и Италия.

«Это экономические лидеры всего ЕС. Они же обладают наибольшим влиянием в том, что касается политики», - объясняет Шеховцов.

Директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии Антон Шеховцов дает интервью Rus.Postimees, март 2023 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Эксперты напоминают о громких скандалах в отношении целого ряда евродепутатов, которые связаны с российскими спецслужбами, или иначе сотрудничали с Москвой: Татьяна Жданок из Латвии, Бела Ковач из Венгрии, Жан-Люк Шаффхаузер и Эмерик Шопрад из Франции.

Аналитики предупреждают, что победу на ближайших выборах могут одержать депутаты, которые не поддерживают Украину или даже занимают откровенно пророссийскую позицию. Речь в особенности об ультраправой политической группе «Идентичность и демократия», которая появилась в Европейском парламенте в 2019 году. В ее состав входят националисты, правые попопулисты и евроскептики из десяти европейских стран.

Investigative Europe напоминает, что многие правые партии Европы давно замечены в контактах с Россией, которые, как правило, основаны на финансовой поддержке.

Ключевое противостояние накануне выборов связано с распространением дезинформации: за последнее время французские расследователи обнаружили 193 сайта, которые распространяли фейки с критикой Запада и поддерживали российское вторжение в Украину.