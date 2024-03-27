Совместное обращение союзов: правительство ведет вероломную политику в сфере налогов

В письме министру регионального и сельского хозяйства Мадису Калласу шесть профессиональных союзов заявляют, что земельный налог не должен повышаться более чем на десять процентов в год и что освобождение от него земли под недвижимостью должно быть сохранено.

В письме, направленном министру во вторник, Эстонский союз частного лесного хозяйства, Эстонский центральный союз собственников, Эстонская палата сельского и лесного хозяйства, Эстонский союз хуторян, Эстонский союз охотников и Эстонский союз лесной и деревообрабатывающей промышленности объясняют, что планируемые поправки к закону окажут опасное влияние как на лесное, так и на сельское хозяйство. Однако отмена налогового освобождения для земли под недвижимостью затронет 520 тысяч домовладельцев.

В лесном секторе принятие проекта в запланированном виде приведет к увеличению объемов вырубки леса, поскольку управление лесной собственностью станет более дорогостоящим. В сельском хозяйстве повышение налогов приведет к росту цен на продукты питания. В целом реализация проекта нанесет серьезный удар по правовой уверенности землевладельцев и поставит их на путь отказа от собственности.

Рост стоимости жилья в связи с отменой освобождения от земельного налога значительно увеличит задолженность по ремонту зданий и будет препятствовать достижению цели сделать дома жителей Эстонии энергоэффективными.