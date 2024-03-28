Целых 238 штук на душу населения: в Эстонии растет производство яиц

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, после резкого спада, вызванного вспышкой сальмонеллеза пять лет назад, в последние годы производство яиц снова стало немного расти. «Основная доля производства яиц обеспечивается отдельными крупными предприятиями, которые оказывают также наибольшее влияние на рост и сокращение производства. В менее крупных хозяйствах и фермерских домохозяйствах производство яиц за последнее десятилетие сократилось», - добавила Кирс.

Потребление было рассчитано с использованием данных производства, импорта и экспорта. Помимо яиц, в потребляемое количество входят также некоторые яичные продукты в порошкообразном или жидком виде. Последние учитывались в пересчете на один основной продукт, т. е. яйцо.

В прошлом году было потреблено 20 300 тонн яиц, что чуть больше, чем годом ранее. Произошедший несколько лет назад резкий спад производства привел к росту импорта яиц, однако в прошлом году он немного снизился. В прошлом году в Эстонию было импортировано 10 900 яичных продуктов, из которых 70% составляли яйца в целом виде. Почти половина импортированных куриных яиц со скорлупой поступила из Латвии, также мы потребляем яйца из Литвы и Польши. Экспорт яиц в 2023 году составил 1600 тонн. С учетом производства, импорта и экспорта уровень самообеспечения яйцами в Эстонии составляет 55%, т. е. почти каждое второе съеденное яйцо - местного производства.