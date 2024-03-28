По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии было произведено 178,7 миллиона яиц, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. В общем было потреблено 324,8 миллиона яиц, т. е. 238 штук на душу населения. Таким образом, потребление почти вдвое превышает производство, и почти каждое второе съеденное яйцо - местного производства.
Целых 238 штук на душу населения: в Эстонии растет производство яиц
По состоянию на конец 2023 года в Эстонии насчитывалось 2,2 миллиона домашней птицы, из которых 96% были петухами и курами, остальные - другими птицами. Птицы снесли в целом около 11 200 тонн яиц.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, после резкого спада, вызванного вспышкой сальмонеллеза пять лет назад, в последние годы производство яиц снова стало немного расти. «Основная доля производства яиц обеспечивается отдельными крупными предприятиями, которые оказывают также наибольшее влияние на рост и сокращение производства. В менее крупных хозяйствах и фермерских домохозяйствах производство яиц за последнее десятилетие сократилось», - добавила Кирс.
В прошлом году было потреблено 20 300 тонн яиц, что чуть больше, чем годом ранее. Произошедший несколько лет назад резкий спад производства привел к росту импорта яиц, однако в прошлом году он немного снизился. В прошлом году в Эстонию было импортировано 10 900 яичных продуктов, из которых 70% составляли яйца в целом виде. Почти половина импортированных куриных яиц со скорлупой поступила из Латвии, также мы потребляем яйца из Литвы и Польши. Экспорт яиц в 2023 году составил 1600 тонн. С учетом производства, импорта и экспорта уровень самообеспечения яйцами в Эстонии составляет 55%, т. е. почти каждое второе съеденное яйцо - местного производства.