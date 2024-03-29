Министры МИД семи стран Европы: 20 лет назад был сделан знаменательный шаг

Как сообщила пресс-служба МИД Эстонии, заявление подписали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии, Румынии, Словакии и Словении Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис, Мария Габриэль, Луминица Одобеску, Юрай Бланар и Таня Файон.

«НАТО была основана 75 лет назад как оборонительный союз, в основе которого лежат непоколебимые трансатлантические связи и готовность отстаивать свободу и безопасность своих союзников», - отмечается в совместном заявлении.

Спустя 55 лет Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения вошли в открытые двери НАТО. 29 марта 2004 года стало вехой, когда семь стран Центральной и Восточной Европы перешли из серой зоны под защитный сине-белый зонтик непоколебимого обязательства союзников защищать друг друга от всех угроз.

XX век не был ни щедрым, ни мирным для наших стран, пишут министры в совместном заявлении. «"Никогда не оставаться в одиночестве!" - руководящий принцип, который побудил наши общества стремительно встать на путь НАТО и Европейского союза. За 20 лет, прошедших с момента вступления, наши безопасность, свобода и процветание стали более надежными, чем когда-либо», - подчеркивают авторы заявления.