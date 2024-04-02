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РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ Юри Кивит наказан крупным штрафом за глумление над государственным гимном (1)

Андрес Эйнманн
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Юри Кивит в суде.
Юри Кивит в суде. Фото: Tairo Lutter

Харьюский уездный суд во вторник приговорил к денежному штрафу Юри Кивита, который осенью 2022 года записал русскоязчыную версию гимна Эстонии с издевательским текстом и распространил ее в интернете.

Суд приговорил Кивита к денежному штрафу в размере 2500 евро, а также ему предстоит оплатить процессуальные расходы, которые составляют 12 962, 81 евро. Таким образом, в общей сложности мужчине придется заплатить более 15 000 евро. Большую часть процессуальных расходов, то есть 9600 евро, составляет заказанная семиотикам Тартуского университета экспертиза песни, записанной Кивитом.

Суд предоставил Кивиту возможность оплатить как штраф, так и процессуальные издержки по частям в течение 12 месяцев с момента вступления решения в силу. Приговор может быть обжалован в окружном суде, и после оглашения приговора Кивит заявил, что обязательно планирует его обжаловать.

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