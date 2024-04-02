Харьюский уездный суд во вторник приговорил к денежному штрафу Юри Кивита, который осенью 2022 года записал русскоязчыную версию гимна Эстонии с издевательским текстом и распространил ее в интернете.
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РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ Юри Кивит наказан крупным штрафом за глумление над государственным гимном (1)
Суд приговорил Кивита к денежному штрафу в размере 2500 евро, а также ему предстоит оплатить процессуальные расходы, которые составляют 12 962, 81 евро. Таким образом, в общей сложности мужчине придется заплатить более 15 000 евро. Большую часть процессуальных расходов, то есть 9600 евро, составляет заказанная семиотикам Тартуского университета экспертиза песни, записанной Кивитом.