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НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Похищение данных клиентов Apotheka, страсти по бесплатному общественному транспорту, визит украинского премьера

rus.postimees.ee
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Неделя в фокусе. Бесплатный общественный транспорт в Таллинне и утечка данных из Apotheka.
Неделя в фокусе. Бесплатный общественный транспорт в Таллинне и утечка данных из Apotheka. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Главным событием уходящей недели в Эстонии стало достижение участниками формирующейся в Таллинне новой коалиции договоренности о сохранении в столице бесплатного общественного транспорта, скандал с похищением личных данных клиентов крупной аптечной сити, а также неожиданный визит в Эстонию главы украинского правительства.

Решение судьбы бесплатного общественного транспорта в столице

Формирующие в Таллинне новую правящую коалицию четыре политические партии в ходе коалиционных переговоров во вторник договорились, что бесплатный общественный транспорт не будет отменен. Это подтвердила исполняющая обязанности мэра столицы, социал-демократ Мадле Липпус.

Мадле Липпус.
Мадле Липпус. Фото: Tairo Lutter

«Мы пришли к общему пониманию, что общественный транспорт останется бесплатным. Хотя у партнеров по коалиции и были разные мнения по этому вопросу, мы все же сумели договориться», - сказала Мадле Липпус. Ранее желание сделать общественный транспорт в Таллинне платным высказывали реформисты.

В Таллинне новую правящую коалицию формируют Партия реформ, социал-демократы, «Ээсти 200» и партия «Отечество».

Бесплатный общественный транспорт в Таллинне существует с 2013 года.

Кража данных клиентов аптечной сети

В четверг утром стало известно, что в феврале киберпреступники похитили личные коды, данные о покупках и контактную информацию почти 700 000 клиентов Apotheka. Атаке подверглась система карт постоянных клиентов компании Allium UPI, занимающейся поставками для аптек и больниц.

В ходе производства по уголовному делу было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.

На основе данных, попавших в руки киберпреступников, можно установить, какие безрецептурные лекарства и другие аптечные товары были приобретены клиентами Apotheka. Однако информация о приобретенных рецептурных препаратах среди похищенных данных отсутствует. Утечка информации о покупках в аптеках относится к периоду с 2014 по 2020 год, так что данные о покупках за более поздний период не попали в руки злоумышленников.

Аптека сети Apotheka.
Аптека сети Apotheka. Фото: Margus Ansu

В четверг вечером государственный прокурор Вахур Верте заявил, что, по предварительным данным, лица, совершившие кражу данных клиентов Apotheka, не связаны с Эстонией.

По словам прокурора, собранные на сегодняшний день доказательства подтверждают, что преступники не завладели паролями пользователей и банковскими реквизитами.

Верте отметил, что передача данных является знаком доверия людей к компании, и для его сохранения необходимо инвестировать в киберзащиту.

Визит Дениса Шмыгаля

В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неожиданно прибыл с официальным визитом в Эстонию. В ходе визита он встретился с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром. Также Шмыгаль также выступил с речью в Таллиннском техническом университете.

Алар Карис и Денис Шмыгаль.
Алар Карис и Денис Шмыгаль. Фото: Mihkel Maripuu

Президент Алар Карис сказал на прошедшей в среду в Кадриорге встрече с Денисом Шмыгалем, что считает легитимным атаковать военные цели, расположенные в российском тылу и поддерживающие войну.

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар на встрече с Шмыгалем заверил, что Эстония делает все, что в ее силах, для поддержки Украины.

На встрече также обсуждали использование замороженных российских активов. Хуссар отметил, что в Рийгикогу идет работа над соответствующим законопроектом. Стороны согласились, что если сделать первый шаг в этом направлении, есть надежда, что постепенно присоединятся и другие страны. Премьер-министр Украины отметил, что Россия причинила ущерба на сумму не менее 486 млрд долларов.

Выборы правления Рийгикогу

В четверг состоялось пленарное заседание Рийгикогу, на котором парламент выбрал спикера и двух вице-спикеров.

Согласно коалиционному соглашению, место спикера Рийгикогу отходит партии «Ээсти 200», а место первого вице-спикера - Партии реформ.

В тайном голосовании приняли участие 97 членов Рийгикогу. За действующего спикера Лаури Хуссара проголосовали 64 члена Рийгикогу, против - 28 депутатов, пять бюллетеней были признаны недействительными.

Тоомас Кивимяги получает поздравления по случаю избрания вице-спикером Рийгикогу.
Тоомас Кивимяги получает поздравления по случаю избрания вице-спикером Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter

В тайном голосовании по кандидатам в вице-спикеры приняли участие 97 членов Рийгикогу. За реформиста Тоомаса Кивимяги проголосовали 48 членов Рийгикогу, за Юри Ратаса из «Отечества» - 27, а за Арво Аллера из EKRE - 21 парламентарий. Один избирательный бюллетень был признан недействительным. Таким образом, первым вице-спикером Рийгикогу был избран Тоомас Кивимяги, а вторым - Юри Ратас.

Решение Эстонии поддержать кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

Эстония объявила во вторник, что готова поддержать назначение нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Ранее Эстония неоднократно выражала скептицизм в отношении Рютте в связи с тем, что Нидерланды уже много лет не могут выполнить соглашение по доведению расходов на оборону до двух процентов от ВВП.

Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: OLIVIER MATTHYS

Как сказал министр иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония всегда выступала за то, чтобы НАТО было сильным и способным противостоять всем угрозам и вызовам. «Мы неоднократно формулировали принципы, которые, на наш взгляд, гарантируют жизнеспособность и силу НАТО, и теперь мы получили подтверждение того, что Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, разделяет эти убеждения», - заявил 2 апреля Цахкна.

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