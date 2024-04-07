Главным событием уходящей недели в Эстонии стало достижение участниками формирующейся в Таллинне новой коалиции договоренности о сохранении в столице бесплатного общественного транспорта, скандал с похищением личных данных клиентов крупной аптечной сити, а также неожиданный визит в Эстонию главы украинского правительства.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Похищение данных клиентов Apotheka, страсти по бесплатному общественному транспорту, визит украинского премьера
Решение судьбы бесплатного общественного транспорта в столице
Формирующие в Таллинне новую правящую коалицию четыре политические партии в ходе коалиционных переговоров во вторник договорились, что бесплатный общественный транспорт не будет отменен. Это подтвердила исполняющая обязанности мэра столицы, социал-демократ Мадле Липпус.
«Мы пришли к общему пониманию, что общественный транспорт останется бесплатным. Хотя у партнеров по коалиции и были разные мнения по этому вопросу, мы все же сумели договориться», - сказала Мадле Липпус. Ранее желание сделать общественный транспорт в Таллинне платным высказывали реформисты.
В Таллинне новую правящую коалицию формируют Партия реформ, социал-демократы, «Ээсти 200» и партия «Отечество».
Бесплатный общественный транспорт в Таллинне существует с 2013 года.
Кража данных клиентов аптечной сети
В четверг утром стало известно, что в феврале киберпреступники похитили личные коды, данные о покупках и контактную информацию почти 700 000 клиентов Apotheka. Атаке подверглась система карт постоянных клиентов компании Allium UPI, занимающейся поставками для аптек и больниц.
В ходе производства по уголовному делу было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.
На основе данных, попавших в руки киберпреступников, можно установить, какие безрецептурные лекарства и другие аптечные товары были приобретены клиентами Apotheka. Однако информация о приобретенных рецептурных препаратах среди похищенных данных отсутствует. Утечка информации о покупках в аптеках относится к периоду с 2014 по 2020 год, так что данные о покупках за более поздний период не попали в руки злоумышленников.
В четверг вечером государственный прокурор Вахур Верте заявил, что, по предварительным данным, лица, совершившие кражу данных клиентов Apotheka, не связаны с Эстонией.
По словам прокурора, собранные на сегодняшний день доказательства подтверждают, что преступники не завладели паролями пользователей и банковскими реквизитами.
Верте отметил, что передача данных является знаком доверия людей к компании, и для его сохранения необходимо инвестировать в киберзащиту.
Визит Дениса Шмыгаля
В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неожиданно прибыл с официальным визитом в Эстонию. В ходе визита он встретился с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром. Также Шмыгаль также выступил с речью в Таллиннском техническом университете.
Президент Алар Карис сказал на прошедшей в среду в Кадриорге встрече с Денисом Шмыгалем, что считает легитимным атаковать военные цели, расположенные в российском тылу и поддерживающие войну.
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар на встрече с Шмыгалем заверил, что Эстония делает все, что в ее силах, для поддержки Украины.
На встрече также обсуждали использование замороженных российских активов. Хуссар отметил, что в Рийгикогу идет работа над соответствующим законопроектом. Стороны согласились, что если сделать первый шаг в этом направлении, есть надежда, что постепенно присоединятся и другие страны. Премьер-министр Украины отметил, что Россия причинила ущерба на сумму не менее 486 млрд долларов.
Выборы правления Рийгикогу
В четверг состоялось пленарное заседание Рийгикогу, на котором парламент выбрал спикера и двух вице-спикеров.
Согласно коалиционному соглашению, место спикера Рийгикогу отходит партии «Ээсти 200», а место первого вице-спикера - Партии реформ.
В тайном голосовании приняли участие 97 членов Рийгикогу. За действующего спикера Лаури Хуссара проголосовали 64 члена Рийгикогу, против - 28 депутатов, пять бюллетеней были признаны недействительными.
В тайном голосовании по кандидатам в вице-спикеры приняли участие 97 членов Рийгикогу. За реформиста Тоомаса Кивимяги проголосовали 48 членов Рийгикогу, за Юри Ратаса из «Отечества» - 27, а за Арво Аллера из EKRE - 21 парламентарий. Один избирательный бюллетень был признан недействительным. Таким образом, первым вице-спикером Рийгикогу был избран Тоомас Кивимяги, а вторым - Юри Ратас.
Решение Эстонии поддержать кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО
Эстония объявила во вторник, что готова поддержать назначение нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Ранее Эстония неоднократно выражала скептицизм в отношении Рютте в связи с тем, что Нидерланды уже много лет не могут выполнить соглашение по доведению расходов на оборону до двух процентов от ВВП.
Как сказал министр иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония всегда выступала за то, чтобы НАТО было сильным и способным противостоять всем угрозам и вызовам. «Мы неоднократно формулировали принципы, которые, на наш взгляд, гарантируют жизнеспособность и силу НАТО, и теперь мы получили подтверждение того, что Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, разделяет эти убеждения», - заявил 2 апреля Цахкна.