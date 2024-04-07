НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Похищение данных клиентов Apotheka, страсти по бесплатному общественному транспорту, визит украинского премьера

Решение судьбы бесплатного общественного транспорта в столице

Формирующие в Таллинне новую правящую коалицию четыре политические партии в ходе коалиционных переговоров во вторник договорились, что бесплатный общественный транспорт не будет отменен. Это подтвердила исполняющая обязанности мэра столицы, социал-демократ Мадле Липпус.

Мадле Липпус. Фото: Tairo Lutter

«Мы пришли к общему пониманию, что общественный транспорт останется бесплатным. Хотя у партнеров по коалиции и были разные мнения по этому вопросу, мы все же сумели договориться», - сказала Мадле Липпус. Ранее желание сделать общественный транспорт в Таллинне платным высказывали реформисты.

В Таллинне новую правящую коалицию формируют Партия реформ, социал-демократы, «Ээсти 200» и партия «Отечество».

Бесплатный общественный транспорт в Таллинне существует с 2013 года.

Кража данных клиентов аптечной сети

В четверг утром стало известно, что в феврале киберпреступники похитили личные коды, данные о покупках и контактную информацию почти 700 000 клиентов Apotheka. Атаке подверглась система карт постоянных клиентов компании Allium UPI, занимающейся поставками для аптек и больниц.

В ходе производства по уголовному делу было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.