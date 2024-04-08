В штабе Трампа отрицают его планы надавить на Киев

В предвыборном штабе бывшего президента США Дональда Трампа отрицают намерение политика заставить Украину уступить России Крым и Донбасс в случае его возвращения в Белый дом, о котором ранее сообщало издание The Washington Post (WP).

Советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер назвал данную информацию «фейковыми новостями от The Washington Post».

«Они просто выдумали это», - утверждает он в интервью газете New York Post, опубликованном 7 апреля.

Он также заявил, что Трамп является «единственным, кто говорит о прекращении убийств» в Украине.

Кроме того, Миллер указал, что до возможного возвращения на пост президента США Трамп не будет работать над «мирным планом» по прекращению войны в Украине.

WP: Трамп хочет вынудить Киев отдать РФ Крым и Донбасс

В тот же день газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа, написала о намерении экс-президента США положить конец войне в Украине, вынудив украинские власти пойти на территориальные уступки России.

По словам собеседников издания, которые обсуждали этот вопрос с экс-главой Белого дома или его советниками, предложение заключается в оказании давления на Киев, с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс.