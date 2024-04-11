Правительство Эстонии одобрило повышение штрафов

Законопроект позволяет выписывать штрафы меньшего размера, также отменят минимальное наказание в размере трех штрафных единиц или 12 евро. После внесенных изменений за совершение правонарушения можно будет выписать штраф начиная с одной штрафной единицы, то есть восемь евро.

Изменение повышает максимальную сумму штрафа за правонарушение с нынешних 1200 евро до 2400 евро. Однако для несовершеннолетних нарушителей предусмотрено исключение - при выписывании штрафов в дальнейшем будет учитываться половина размера штрафа, предусмотренного соответствующим законом. Например, если закон предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 300 штрафных единиц, то для несовершеннолетнего можно будет установить штраф до 150 единиц.

Для случаев превышения разрешенной скорости движения устанавливается новая исходная сумма для расчета предупредительного штрафа, установленная в законе о дорожном движении, вместо текущих пяти евро - семь евро. Из-за этого изменения также увеличивается максимальная сумма предупредительного штрафа в письменном порядке по закону о правонарушениях в 1,4 раза, с 300 евро до 420 евро. В последний раз эта максимальная ставка была повышена в марте 2022 года с 190 евро до 300 евро, то есть в 1,6 раза.

В законе предусматривается возможность запрашивать выплату штраф частями, а также увеличивается срок оплаты.

За проезд в общественном транспорте без билета теперь можно будет выписывать штраф в размере 40 евро, вместо текущих 20 евро.

Министр юстиции Мадис Тимпсон отметил, что повышение штрафов не сможет существенно улучшить поведение нарушителей. «Помимо влияния на кошелек нарушителей, для определенных правонарушений следует больше использовать альтернативы, которые помогут сделать поведение людей более законопослушным. Мы разработали законопроект о повышении штрафной единицы из-за государственной стратегии бюджета на 2024-2027 годы, которая предусматривала удвоение штрафов. Возможно, пришло время увеличить штрафную единицу за правонарушение, чтобы нарушители вносили больше денег в государственный бюджет», - сказал Тимпсон.

Он отметил, что изменение штрафных единиц также оказывает профилактическое воздействие, что должно помочь предотвратить часть правонарушений в будущем.

Законопроект будет рассматривать дальше Рийгикогу. Планируемые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.