Правительство примет решение о закрытии по ночам погранперехода в Нарве

Как передала пресс-служба правительства, Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел рекомендуют с мая закрывать на ночь погранпереход в Нарве, поскольку за последнее время количество пересечений границы сократилось вдвое.

Таким образом, с 1 мая погранпереход Нарва будет открыт с 7 до 23 часов. Предложение закрыть на ночь пограничный переход Нарва делается на неопределенный срок.

С 1 февраля этого года погранпереход в Нарве закрыт для движения автотранспорта, но сохраняется возможность пересечь эстонско-российскую линию контроля пешком.

Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств из-за решения России начать работы по реконструкции Ивангородского погранперехода. Ожидается, что пограничный переход Нарва-Ивангород останется закрытым для транспортных средств до конца 2025 года.

Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву не прервалось, но пассажирам приходится пересекать границу пешком и пересаживаться на другой автобус на другой стороне границы.