Урсула фон дер Ляйен пролетела на вертолете вдоль закрытой границы Финляндии с Россией, призвав брать пример с правительства Петтери Орпо.
Глава Еврокомиссии взлетела над границей НАТО и России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно посетила закрытую финско-российскую границу. Вместе с премьером Финляндии Петтери Орпо она изучила ситуацию, летая на вертолете. Видео и фото ее полета в районе финского города Лаппеенранта на границе с ленинградской областью 19 апреля опубликованы в аккаунте фон дер Ляйен в соцсети X.
Russia’s hybrid attacks are not just about Finland's security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2024
This is about the security of the entire EU.
This is why I was here today.
To tell you that Europe stands by your side.
For the security of the borders and to support the border regions. pic.twitter.com/Az7uy2gTAV
«Гибридные атаки России касаются не только безопасности Финляндии. Речь идет о безопасности всего ЕС. Вот почему я была здесь сегодня. Чтобы сказать, что Европа стоит на вашей стороне», - написала глава Еврокомиссии.
При этом Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Европа должна быть более финской, когда дело касается безопасности».
Europe should be more Finnish when it comes to security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2024
Dear @PetteriOrpo, thank you for inviting me here to Lappeenranta, close to the Russian border.
We have a lot to learn from your model of preparedness across all levels of society ↓ https://t.co/bsF3FuDTug
«Нам есть чему поучиться у Финляндии и у финской модели готовности всех слоев общества. Это позволяет адекватно реагировать на различные виды кризисов. И именно это делает общество по-настоящему устойчивым, - сказала глава Еврокомиссии на брифинге для прессы после приземления вертолета. - После гибридной атаки, предпринятой Беларусью в ноябре 2021 года против Латвии, Польши и Литвы, мы все знаем, как Путин и его союзники используют мигрантов, чтобы проверить нашу защиту и попытаться дестабилизировать нас. Сейчас Путин сосредоточил свое внимание на Финляндии».
Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что гибридные атаки РФ против Финляндии являются следствием вступления страны в НАТО в 2023 году и поддержке Украине, которую оказывало и прежнее и нынешнее финское правительство.
О том, что миграционное давление на Финляндию, которое началось в 2023 году и привело к полному закрытию финско-российской границы, является «персональным приветом» Путина властям Финляндии, эксперты Rus.Postimees говорили еще в конце 2023 года.
В свою очередь премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границы с Россией привело к экономическим проблемам в Восточной Финляндии и попросил Еврокомиссию оказать финансовую помощь этому региону.
«Восточная Финляндия пострадала из-за России, российского поведения. Мы закрыли нашу границу. Это вопрос безопасности. Это вопрос отсутствия инвестиций. Это вопрос, от которого сейчас страдает Восточная Финляндия. Нам нужно, чтобы Европейский Союз помог Восточной Финляндии и регионам, страдающим из-за поведения России. Наше желание состоит в том, чтобы Европейский Союз создал новый инструмент для финансирования Восточной Финляндии и регионов, страдающих от России», - сказал премьер Финляндии.
Граница Финляндии с Россией закрылась в ноябре 2023 года. В начале апреля 2024 года Финляндия решила оставить границу с Россией закрытой на неопределенный срок.
16 апреля правительство Финляндии объявило о ряде мер по стабилизации экономики и сокращению дефицита бюджета страны с нынешних почти 13-ти миллиардов евро до 7 миллиардов. Минфин страны сообщил о повышении налогов и отмене некоторых льгот.
В частности правительство Орпо увеличивает НДС с 24% до 25,5%, а НДС на сладости и шоколад повысят до 25,5% с нынешней ставки в 14%.