Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Глава Еврокомиссии взлетела над границей НАТО и России

rus.postimees.ee
Обновлено 19 апреля 2024, 12:35
Copy
Урсула фон дер Ляйен полетала около границы с Россией на вертолете, 19 апреля 2024 года.
Урсула фон дер Ляйен полетала около границы с Россией на вертолете, 19 апреля 2024 года. Фото: Antti Aimo-Koivisto/LEHTI/SIPA/Scanpix

Урсула фон дер Ляйен пролетела на вертолете вдоль закрытой границы Финляндии с Россией, призвав брать пример с правительства Петтери Орпо.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно посетила закрытую финско-российскую границу. Вместе с премьером Финляндии Петтери Орпо она изучила ситуацию, летая на вертолете. Видео и фото ее полета в районе финского города Лаппеенранта на границе с ленинградской областью 19 апреля опубликованы в аккаунте фон дер Ляйен в соцсети X.

«Гибридные атаки России касаются не только безопасности Финляндии. Речь идет о безопасности всего ЕС. Вот почему я была здесь сегодня. Чтобы сказать, что Европа стоит на вашей стороне», - написала глава Еврокомиссии.

При этом Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Европа должна быть более финской, когда дело касается безопасности».

«Нам есть чему поучиться у Финляндии и у финской модели готовности всех слоев общества. Это позволяет адекватно реагировать на различные виды кризисов. И именно это делает общество по-настоящему устойчивым, - сказала глава Еврокомиссии на брифинге для прессы после приземления вертолета. - После гибридной атаки, предпринятой Беларусью в ноябре 2021 года против Латвии, Польши и Литвы, мы все знаем, как Путин и его союзники используют мигрантов, чтобы проверить нашу защиту и попытаться дестабилизировать нас. Сейчас Путин сосредоточил свое внимание на Финляндии».

Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что гибридные атаки РФ против Финляндии являются следствием вступления страны в НАТО в 2023 году и поддержке Украине, которую оказывало и прежнее и нынешнее финское правительство.

О том, что миграционное давление на Финляндию, которое началось в 2023 году и привело к полному закрытию финско-российской границы, является «персональным приветом» Путина властям Финляндии, эксперты Rus.Postimees говорили еще в конце 2023 года.

Читайте также

В свою очередь премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границы с Россией привело к экономическим проблемам в Восточной Финляндии и попросил Еврокомиссию оказать финансовую помощь этому региону.

«Восточная Финляндия пострадала из-за России, российского поведения. Мы закрыли нашу границу. Это вопрос безопасности. Это вопрос отсутствия инвестиций. Это вопрос, от которого сейчас страдает Восточная Финляндия. Нам нужно, чтобы Европейский Союз помог Восточной Финляндии и регионам, страдающим из-за поведения России. Наше желание состоит в том, чтобы Европейский Союз создал новый инструмент для финансирования Восточной Финляндии и регионов, страдающих от России», - сказал премьер Финляндии.

Граница Финляндии с Россией закрылась в ноябре 2023 года. В начале апреля 2024 года Финляндия решила оставить границу с Россией закрытой на неопределенный срок.

Читайте также

16 апреля правительство Финляндии объявило о ряде мер по стабилизации экономики и сокращению дефицита бюджета страны с нынешних почти 13-ти миллиардов евро до 7 миллиардов. Минфин страны сообщил о повышении налогов и отмене некоторых льгот.

В частности правительство Орпо увеличивает НДС с 24% до 25,5%, а НДС на сладости и шоколад повысят до 25,5% с нынешней ставки в 14%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх