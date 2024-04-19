Глава Еврокомиссии взлетела над границей НАТО и России

«Нам есть чему поучиться у Финляндии и у финской модели готовности всех слоев общества. Это позволяет адекватно реагировать на различные виды кризисов. И именно это делает общество по-настоящему устойчивым, - сказала глава Еврокомиссии на брифинге для прессы после приземления вертолета. - После гибридной атаки, предпринятой Беларусью в ноябре 2021 года против Латвии, Польши и Литвы, мы все знаем, как Путин и его союзники используют мигрантов, чтобы проверить нашу защиту и попытаться дестабилизировать нас. Сейчас Путин сосредоточил свое внимание на Финляндии».

Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что гибридные атаки РФ против Финляндии являются следствием вступления страны в НАТО в 2023 году и поддержке Украине, которую оказывало и прежнее и нынешнее финское правительство.

О том, что миграционное давление на Финляндию, которое началось в 2023 году и привело к полному закрытию финско-российской границы, является «персональным приветом» Путина властям Финляндии, эксперты Rus.Postimees говорили еще в конце 2023 года.

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В свою очередь премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границы с Россией привело к экономическим проблемам в Восточной Финляндии и попросил Еврокомиссию оказать финансовую помощь этому региону.

«Восточная Финляндия пострадала из-за России, российского поведения. Мы закрыли нашу границу. Это вопрос безопасности. Это вопрос отсутствия инвестиций. Это вопрос, от которого сейчас страдает Восточная Финляндия. Нам нужно, чтобы Европейский Союз помог Восточной Финляндии и регионам, страдающим из-за поведения России. Наше желание состоит в том, чтобы Европейский Союз создал новый инструмент для финансирования Восточной Финляндии и регионов, страдающих от России», - сказал премьер Финляндии.

Граница Финляндии с Россией закрылась в ноябре 2023 года. В начале апреля 2024 года Финляндия решила оставить границу с Россией закрытой на неопределенный срок.

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16 апреля правительство Финляндии объявило о ряде мер по стабилизации экономики и сокращению дефицита бюджета страны с нынешних почти 13-ти миллиардов евро до 7 миллиардов. Минфин страны сообщил о повышении налогов и отмене некоторых льгот.

В частности правительство Орпо увеличивает НДС с 24% до 25,5%, а НДС на сладости и шоколад повысят до 25,5% с нынешней ставки в 14%.