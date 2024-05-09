Начиная с 9 мая и до 8 декабря в семи разных частях столичного района Ласнамяэ будет осуществляться заказанная управой района охранная услуга. Охрана будет работать в парках Тондираба, Асундузе и Тондилоо, на променаде Паэ, на площадке у центра культуры «Линдакиви», на зеленых зонах улицы Махтра и в лесопарке Сели.
По улицам Ласнамяэ расставят охранников
Охранная фирма будет патрулировать участки по сменному графику.
Адреса патрулируемых объектов:
парк Тондираба;
парк Асундузе;
променад Паэ;
площадь Линдакиви;
парк Тондилоо;
зеленые зоны ул. Махтра;
лесопарк Сели.
Основными задачами охранной фирмы является обеспечение безопасности и порядка на охраняемой территории. Охранники должны носить униформу и передвигаться по району на автомобиле, четко обозначенным логотипом фирмы или любым другим знаком, указывающим на то, что речь идет о патрульном автомобиле. В патруле должно быть не менее двух охранников.
Охранные услуги предоставляет фирма OÜ Patriot Security.