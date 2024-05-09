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По улицам Ласнамяэ расставят охранников

rus.postimees.ee
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Сотрудник охранной фирмы.
Сотрудник охранной фирмы. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Начиная с 9 мая и до 8 декабря в семи разных частях столичного района Ласнамяэ будет осуществляться заказанная управой района охранная услуга. Охрана будет работать в парках Тондираба, Асундузе и Тондилоо, на променаде Паэ, на площадке у центра культуры «Линдакиви», на зеленых зонах улицы Махтра и в лесопарке Сели.

Охранная фирма будет патрулировать участки по сменному графику.

Адреса патрулируемых объектов:

парк Тондираба;

парк Асундузе;

променад Паэ;

площадь Линдакиви;

парк Тондилоо;

зеленые зоны ул. Махтра;

лесопарк Сели.

Основными задачами охранной фирмы является обеспечение безопасности и порядка на охраняемой территории. Охранники должны носить униформу и передвигаться по району на автомобиле, четко обозначенным логотипом фирмы или любым другим знаком, указывающим на то, что речь идет о патрульном автомобиле. В патруле должно быть не менее двух охранников.

Охранные услуги предоставляет фирма OÜ Patriot Security.

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