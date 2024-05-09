По улицам Ласнамяэ расставят охранников

Основными задачами охранной фирмы является обеспечение безопасности и порядка на охраняемой территории. Охранники должны носить униформу и передвигаться по району на автомобиле, четко обозначенным логотипом фирмы или любым другим знаком, указывающим на то, что речь идет о патрульном автомобиле. В патруле должно быть не менее двух охранников.