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«Пограничники Эстонии здесь уже не ездят»: староста Сетомаа рассказал о ситуации на южной границе

Иван Скрябин
, журналист
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Староста волости Сетомаа изучает карту своего района, Вярска, 2022 год.
Староста волости Сетомаа изучает карту своего района, Вярска, 2022 год. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Сетомаа все чаще появляется в СМИ. Rus.Postimees поговорил со старостой самой удаленной от столицы Эстонии волости, которая просит правительство не закрывать границу с Россией.

Правительство Эстонии продолжает обсуждение перспектив ограничения работы КПП на границе с Россией после закрытия пункта в Нарве по ночам. Параллельно принято решение построить объездную дорогу вокруг так называемого Саатсеского сапога в Сетомаа, где дорога между населенными пунктами Эстонии проходит по территории РФ. Rus.Postimees поговорил со старостой Сетомаа Раулем Кудре о том, как сейчас выглядит диалог местных жителей и чиновников из Таллинна.

Всегда улыбчивый староста Сетомаа Рауль Кудре на этот раз мало улыбался, отвечая на вопросы Rus.Postimees.
Всегда улыбчивый староста Сетомаа Рауль Кудре на этот раз мало улыбался, отвечая на вопросы Rus.Postimees. Фото: Lõuna-Eesti Postimees
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