Сетомаа все чаще появляется в СМИ. Rus.Postimees поговорил со старостой самой удаленной от столицы Эстонии волости, которая просит правительство не закрывать границу с Россией.
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«Пограничники Эстонии здесь уже не ездят»: староста Сетомаа рассказал о ситуации на южной границе
Правительство Эстонии продолжает обсуждение перспектив ограничения работы КПП на границе с Россией после закрытия пункта в Нарве по ночам. Параллельно принято решение построить объездную дорогу вокруг так называемого Саатсеского сапога в Сетомаа, где дорога между населенными пунктами Эстонии проходит по территории РФ. Rus.Postimees поговорил со старостой Сетомаа Раулем Кудре о том, как сейчас выглядит диалог местных жителей и чиновников из Таллинна.