«Пограничники Эстонии здесь уже не ездят»: староста Сетомаа рассказал о ситуации на южной границе

Правительство Эстонии продолжает обсуждение перспектив ограничения работы КПП на границе с Россией после закрытия пункта в Нарве по ночам. Параллельно принято решение построить объездную дорогу вокруг так называемого Саатсеского сапога в Сетомаа, где дорога между населенными пунктами Эстонии проходит по территории РФ. Rus.Postimees поговорил со старостой Сетомаа Раулем Кудре о том, как сейчас выглядит диалог местных жителей и чиновников из Таллинна.