Главным событиями уходящей недели стали покорение Эвереста эстонским альпинистом Каспаром Ээвальдом, удаление российской погранохраной эстонских световых буев на реке Нарва, а также сообщение евродепутата Яны Тоом о том, что она нашла юристов для Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Эстонский альпинист покорил Эверест, на реке Нарва удалили эстонские буи, Яна Тоом нашла адвокатов для ЭПЦ МП
Каспар Ээвальд покорил самую высокую вершину мира
21 мая эстонский альпинист Каспар Ээвальд покорил вершину Эвереста высотой 8849 метров, став восьмым эстонцем, достигшим этой цели.
Первым эстонцем, покорившим вершину мира, стал Алар Сикк в 2003 году.
Долгое время экспедиция складывалась для Ээвальда и его команды нелегко: эстонского альпиниста мучил ряд проблем со здоровьем, погодные условия оказались суровее, чем ожидалось, а восхождение на вершину было отложено из-за ураганного ветра. Однако 21 мая альпинисту в итоге покорилось выдающееся достижение.
Российские пограничники удалили эстонские буи на реке Нарва
В ночь на 23 мая российские пограничники удалили на реке Нарва установленные в эстонских водах буи, который используются для обозначения судоходного пути.
Эстония в мае установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами двух стран в 2022 году. Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. В четверг около трех часов ночи эстонские пограничники установили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки, и за ночь были сняты 24 буя, часть из которых оказалась в числе спорных знаков.
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что свяжется с российской пограничной службой и потребует объяснений по поводу удаления буев, а также их возвращения.
23 мая вечером Министерство иностранных дел Эстонии выступило с заявлением по поводу инцидента, произошедшего на реке Нарва на эстонско-российской границе.
«Этот шаг, совершенный Россией под покровом ночи, вписывается в более широкую картину провокационного поведения России, в том числе на границах с соседними странами, в последнее время - с Литвой и Финляндией», - заявили в министерстве.
МИД отмечает, что считает это провоцирующим инцидентом на границе. «Эстония спокойно и взвешенно относится к произошедшему, давая понять Российской Федерации через своих пограничных представителей и дипломатические каналы, что такие действия неприемлемы. Эстония требует объяснений по поводу удаления пограничных буев, а также требует их немедленного возвращения», - подчеркивается в заявлении ведомства.
24 мая временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в МИД Эстонии в связи с удалением пограничниками РФ пограничных буев на реке Нарва.
Яна Тоом нашла юристов для ЭПЦ МП
20 мая, в понедельник, евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) выступила с заявлением о том, что обсуждающаяся в последнее время тема о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) от связи с последним должна перейти в юридическое поле.
«Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦ МП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid», - сообщала Тоом.
В тот же день министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) прокомментировал заявление Тоом.
«Поскольку государство не собирается закрывать ни один приход или церковное здание, а желание правительства состоит в том, чтобы разорвать связи Эстонской православной церкви Московского патриархата с Кремлем, единственное, на защиту чего бросилась Яна Тоом, - это Московский патриархат и рычаги влияния Кремля в Эстонии», - заявил Ляэнеметс.
Как добавил министр, трудно иначе истолковать намерение заместителя председателя Центристской партии обратиться в суд против эстонского государства и его вполне обоснованных опасений по поводу безопасности.
Первый православный приход в Эстонии проголосовал за выход из Московского патриархата
Во вторник, 21 мая, стало известно, что подавляющим большинством голосов прихожане таллиннского храма Иоанна Предтечи в Нымме, входящего в состав ЭПЦ МП, приняли решение в пользу достижения независимости от Московского патриархата.
Как сообщила Лийвика Симмуль, прихожанка таллиннского храма Иоанна Предтечи, прихожане храма готовы вести независимую христианскую жизнь и подходить к ней ответственно.
По ее словам, это было подтверждено на собрании общины, где было принято решение относительно будущего и статуса храма.
Отказ в освобождении убийце-педофилу
Во вторник, 21 мая, Таллиннский окружной суд отказал в освобождении Василию Очкаленко, отбывающему пожизненное заключение за убийство ребенка, посчитав, что его освобождение повлекло бы за собой слишком много рисков.
Окружной суд не изменил решение Харьюского уездного суда от 27 марта и не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Василия Очкаленко Индрека Вястрика.
По мнению районного суда, в случае Очкаленко - как у осужденного на пожизненное заключение - имеется слишком много рисков при условно-досрочном освобождении, учитывая обстоятельства его преступлений, снижающие прогноз на положительную ресоциализацию.
Очкаленко отбывает наказание за попытку изнасилования двух детей и убийство одного ребенка с целью сокрытия попытки изнасилования.
15 октября 1993 года Таллиннский городской суд приговорил Очкаленко к смертной казни за тяжкие преступления, а 12 апреля 1994 года Госссуд также оставил этот приговор без изменения. 25 апреля 1997 года Таллиннский городской суд заменил ему смертный приговор пожизненным заключением.
Четверка гребцов пробилась на Олимпиаду в Париже
Во вторник, 21 мая, в квалификационных соревнованиях гребной регаты Олимпиады в Париже, проходивших в Люцерне, эстонский экипаж парной четверки справился с поставленной задачей, заняв в решающем заезде второе место. По регламенту на Олимпиаду пробивались экипажи, которые займут первое и второе места.
Эстонская четверка (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Йохан Поолак) до самого конца заезда вела крайне напряженную борьбу с четверкой из США и в итоге опередила американцев на 0,13 секунды. С точки зрения расстояния это означало примерно 25 сантиметров. При этом за пятьсот метров до финиша американцы были впереди нашего экипажа примерно с таким же отрывом.
С самого начала заезда уверенно лидировала Норвегия, которая не уступала первой позиции и не давала конкурентам никаких шансов. В итоге Норвегия показала результат 5.50,89. Эстония отстала на 1,31 секунды, США - на 1,44 секунды, Франция - на 4,85 секунды.
Таким образом, на парижской Олимпиаде в соревнованиях по академической гребле в этом классе лодок примут участие девять экипажей, и все они будут из Европы. Нидерланды, Италия, Польша, Великобритания, Германия, Швейцария и Румыния получили олимпийские путевки на прошлогоднем чемпионате мира. Теперь к ним добавились Норвегия и Эстония.