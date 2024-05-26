НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Эстонский альпинист покорил Эверест, на реке Нарва удалили эстонские буи, Яна Тоом нашла адвокатов для ЭПЦ МП

«Этот шаг, совершенный Россией под покровом ночи, вписывается в более широкую картину провокационного поведения России, в том числе на границах с соседними странами, в последнее время - с Литвой и Финляндией», - заявили в министерстве.

МИД отмечает, что считает это провоцирующим инцидентом на границе. «Эстония спокойно и взвешенно относится к произошедшему, давая понять Российской Федерации через своих пограничных представителей и дипломатические каналы, что такие действия неприемлемы. Эстония требует объяснений по поводу удаления пограничных буев, а также требует их немедленного возвращения», - подчеркивается в заявлении ведомства.

24 мая временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в МИД Эстонии в связи с удалением пограничниками РФ пограничных буев на реке Нарва.

Яна Тоом нашла юристов для ЭПЦ МП

20 мая, в понедельник, евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) выступила с заявлением о том, что обсуждающаяся в последнее время тема о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) от связи с последним должна перейти в юридическое поле.

«Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦ МП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid», - сообщала Тоом.

Яна Тоом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik