Не выходит на связь с прошлой недели: полиция объявила в розыск 56-летнего Владимира

Родственники сообщили в полицию, что с 14 мая они не смогли связаться с Владимиром, проживающим в городе Валга. По словам родственников, мужчина с тех пор не был дома и не выходил на связь.

Известно, что мужчина любит время от времени ездить в Латвию, эту информацию проверили коллеги в Латвии, но пропавший нигде замечен не был. Телефон мужчины выключен, информации о том, где он может находиться, нет.

Владимир ростом 165 см, худощавого телосложения. У него темные волосы, ходит прихрамывая. Информация о том, во что он может быть одет, отсутствует.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает, где он находится, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.