Где работать, чтобы заработать? Сравниваем зарплаты в странах Балтии

Экономика - удивительно многогранная сфера, где каждая отрасль имеет свои особенности и привлекательность на рынке труда. Сравнивать оплату труда в разных странах становится еще сложнее, когда учитываешь не только различия в зарплатах, но и разные темпы роста цен, а значит, и реальную покупательскую способность. И здесь на помощь приходит «Индекс бутерброда» от Financenet, пишет RUS TVNET.