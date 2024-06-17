Экономика - удивительно многогранная сфера, где каждая отрасль имеет свои особенности и привлекательность на рынке труда. Сравнивать оплату труда в разных странах становится еще сложнее, когда учитываешь не только различия в зарплатах, но и разные темпы роста цен, а значит, и реальную покупательскую способность. И здесь на помощь приходит «Индекс бутерброда» от Financenet, пишет RUS TVNET.
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Где работать, чтобы заработать? Сравниваем зарплаты в странах Балтии
Напомним, Financenet разработал экспериментальный индикатор - «Индекс бутерброда». Этот индекс позволяет альтернативным образом учитывать инфляцию, анализируя рост цен через простой и понятный товар - бутерброд с маслом и колбасой. Благодаря этому индикатору мы смогли выявить примечательные различия в заработках в трех странах Балтии, которые обычное сравнение зарплат не отражает.