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Прямая трансляция Госпрокуратура и КаПо рассказывают о деле шпиона Вячеслава Морозова

Rus.Postimees
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Во вторник суд признал экс-профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова в антигосударственной деятельности. Госпрокуратура и КаПо предоставят обзор этого дела на совместной пресс-конференции.

Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал информацию о политической ситуации Эстонской Республики, союзнических отношениях, интеграции и социальной интеграции.

Суд приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

В пресс-конференции, которая начнется в 15:00, участвуют ведущий прокурор Госпрокуратуры Таави Перн и гендиректор КаПо Марго Паллосон.

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