Во вторник суд признал экс-профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова в антигосударственной деятельности. Госпрокуратура и КаПо предоставят обзор этого дела на совместной пресс-конференции.
Прямая трансляция ⟩ Госпрокуратура и КаПо рассказывают о деле шпиона Вячеслава Морозова
Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал информацию о политической ситуации Эстонской Республики, союзнических отношениях, интеграции и социальной интеграции.
Суд приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы.
В пресс-конференции, которая начнется в 15:00, участвуют ведущий прокурор Госпрокуратуры Таави Перн и гендиректор КаПо Марго Паллосон.