Прямая трансляция Госпрокуратура и КаПо рассказывают о деле шпиона Вячеслава Морозова

Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал информацию о политической ситуации Эстонской Республики, союзнических отношениях, интеграции и социальной интеграции.