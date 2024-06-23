Фото В Нарве проходит парад в честь Дня победы

Парад на Петровской площади начнется в 11 часов утра с приездом президента, но построение колонн началось на полчаса раньше.

В построении в Нарве принимают участие члены Кайтселийта, Кодутютред и Норкоткад из Северо-восточного оборонительного округа. По площади пройдут в марше снайперы и члены боевой группы Северо-Восточного округа сухопутной обороны. Вместе со своими знаменосцами в параде примут участие подразделение киберзащиты и служба безопасности Кайтселийта. Факелоносцами в этом году станут лучшие стрелки Кайтселийта. Подразделение киберзащиты Кайтселийта переносит огонь победы в киберпространство, чтобы за событием можно было следить во всем мире.

В Нарве также промаршируют представители Департамента полиции и погранохраны, тюремной службы, Спасательного департамента и Союза спасателей. Из стран-союзников в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.

Марши исполнят три оркестра – оркестр дружины Пярнумаа, оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, военный оркестр Военного музея, а также духовой оркестр дружины Сакала.

Поскольку в зоне проведения парада находится пограничный пункт, в воскресенье с 9.30 до 12.30 во время парада ни войти на пограничный пункт Нарва, ни пересечь границу невозможно. Доступ к погранпункту будет восстановлен после окончания парада.