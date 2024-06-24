Полиция просит помощи в поисках 89-летней Лидии, которая сегодня, 24 июня, рано утром в 5:30 вышла из дома по уходу на улице Марья в столичном районе Кристийне. Без помощи посторонних она может попасть в беду.
Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Таллинне 89-летнюю Лидию
Когда Лидия вышла из дома по уходу, она была одета в розовую рубашку, разноцветные брюки и тапочки. Ее рост 153 см, у нее худощавое телосложение.
Полиция проверила различные места, где могла находиться Лидия, но ее пока не удалось найти.
Полиция просит всех, кто видел пропавшую, сообщить об этом по телефону 112.