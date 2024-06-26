НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ Полиция ищет пропавшего 29-летнего Андруса

Андрус покинул место жительства 23 июня около 17:00 и с тех пор не возвращался. В тот вечер он пошел на прогулку, и до сих пор неизвестно, где и с кем он может находиться. Полиция проверила различные адреса в Валга, где ранее бывал Андрус, но на данный момент его местонахождение неизвестно.