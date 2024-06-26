Полиция просит помощи в установлении местонахождения Андруса, который ушел из центра социальной помощи в Валга в канун Иванова дня и до сих пор не вернулся.
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ⟩ Полиция ищет пропавшего 29-летнего Андруса
Андрус покинул место жительства 23 июня около 17:00 и с тех пор не возвращался. В тот вечер он пошел на прогулку, и до сих пор неизвестно, где и с кем он может находиться. Полиция проверила различные адреса в Валга, где ранее бывал Андрус, но на данный момент его местонахождение неизвестно.
При уходе из дома на Андрусе была серая спортивная кофта, черные джинсы, красная бейсболка и красный рюкзак. Он худощавого телосложения с черными вьющимися волосами. У Андруса проблемы со слухом и речью, поэтому он может не суметь сам обратиться за помощью.
Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.