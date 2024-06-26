Полиция просит помощи в поиске 69-летнего Эдуарда, который вчера утром, 25 июня, пошел на работу в Кохтла-Ярве и после этого не вернулся домой. Близкие не знают, где он может находиться.
Пошел на работу и пропал: полиция ищет 69-летнего Эдуарда
Полиция пообщалась с близкими и проверила различные места, но найти Эдуарда так и не удалось. У него не было с собой телефона.
Приметы пропавшего: рост 169 см, среднее телосложение, короткие седые волосы. Он был одет в серый джемпер, черные джинсы и черные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112 или писать по адресу электронной почты olivia.valdmaa@politsei.ee.