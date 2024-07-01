Минувшие праздничные и выходные дни стали для пляжных спасателей по-настоящему жаркими. Каковы итоги горячих деньков? Чем посетители удивили береговую охрану?
Студия Postimees: чем удивили пляжных спасателей горячие денечки?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель береговой охраны G4S в Северном регионе Хенри Сеэмель, который долгие годы готовит пляжных спасателей. Следите за эфиром в 15:00!
- Каковы итоги жарких деньков?
- Что превратилось в проблему для береговой охраны?
- Какие хронические проблемы связаны с отдыхающими?
- Чем чревата зависимость от мобильных телефонов?
- О чем говорит статистика происшествий за июнь?
- Что входит в обязанности береговой охраны?
- Чем приходится заниматься пляжным спасателям?
- Подстроен ли график работы спасателей под погоду?
- Укомплектован ли штат береговой охраны?
- Как ведется вербовка и подготовка спасателей?
- Как избежать типичных опасных ситуаций?
- Нужно ли обращать внимание на цвета флагов и температуру воды?