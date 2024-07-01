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Студия Postimees: чем удивили пляжных спасателей горячие денечки?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Минувшие праздничные и выходные дни стали для пляжных спасателей по-настоящему жаркими. Каковы итоги горячих деньков? Чем посетители удивили береговую охрану?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель береговой охраны G4S в Северном регионе Хенри Сеэмель, который долгие годы готовит пляжных спасателей. Следите за эфиром в 15:00!

  • Каковы итоги жарких деньков?
  • Что превратилось в проблему для береговой охраны?
  • Какие хронические проблемы связаны с отдыхающими?
  • Чем чревата зависимость от мобильных телефонов?
  • О чем говорит статистика происшествий за июнь?
  • Что входит в обязанности береговой охраны?
  • Чем приходится заниматься пляжным спасателям?
  • Подстроен ли график работы спасателей под погоду?
  • Укомплектован ли штат береговой охраны?
  • Как ведется вербовка и подготовка спасателей?
  • Как избежать типичных опасных ситуаций?
  • Нужно ли обращать внимание на цвета флагов и температуру воды?
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