Глава МИД: помощь со стороны США поможет укрепить обороноспособность Эстонии

«Политическая и военная лидерская роль США в евроатлантическом регионе незаменима», - сказал Цахкна на встрече с делегацией, которую возглавлял председатель комитета по дотациям Палаты представителей Конгресса США Том Коул и в состав которой также вошли депутаты Палаты представителей Марио Диас-Баларт, Чак Флейшманн, Чак Эдвардс и Джей к Элзли.

На встрече министр отметил помощь от США странам Балтии в сфере безопасности, которая является важным дополнением к их собственным оборонным затратам.

«Эстония серьезно относится к своей обороне, что выражается в повышении оборонных затрат выше отметки в 3,4 процента ВВП, - сказал Цахкна. - Помощь от США в сфере безопасности - важное дополнение к этому, которое позволит скорее осуществить ряд проектов по развитию способностей и тем самым в срочном порядке укрепить обороноспособность Эстонии».

Ключевой важностью для стран Балтии обладает учрежденная в 2020 году инициатива по безопасности Балтии (BSI), с помощью которой Министерство обороны США поддерживает развитие самостоятельной обороноспособности и способности к сотрудничеству стран Балтии, а также программа Foreign Military Financing (FMF) МИД США.

Цахкна заверил, что на каждый доллар, выделенный США на безопасность Эстонии, Эстония со своей стороны выделит по шесть долларов и что вся помощь в сфере безопасности посредством оборонных тендеров вернется в экономику США.

Министр подчеркнул, что в интересах безопасности евроатлантического региона рост оборонных затрат союзников, минимальный уровень которых должен составить 2,5 процента ВВП.

Обсуждая поддержку Украины, Цахкна отметил, что Эстония поставила цель выделить в поддержку Украины 0,25 процента ВВП и что если бы так же поступили все страны-единомышленники, Украина смогла бы выиграть войну. «Пакет помощи Украине, одобренный в Конгрессе США весной, был того же размера и наряду с вооружением дал Украине крайне необходимую надежду», - сказал министр.