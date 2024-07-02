Полиция обратилась за помощью в поисках 30-летнего Танеля, который пропал в деревне Сяревере в волости Тюри в Ярвамаа.
Полиция объявила в розыск 30-летнего мужчину: его машина обнаружена на обочине дороги
Последний раз родственники общались с Танелем 27 июня. Утром 1 июля автомобиль Танеля был обнаружен на обочине на 36-м километре шоссе Тюри – Аркма. Местонахождение самого мужчины по-прежнему неизвестно.
Полиция проверила места, где мог находиться пропавший, а также прочесала местность. К поискам были привлечены служебная собака, спасатели с дроном и добровольцы, но, к сожалению, поиски пока не увенчались успехом.
Танель среднего телосложения. Возможно, был одет в темные длинные штаны и темную спортивную кофту.
Полиция просит всех, кто видел Танеля или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.