Полиция объявила в розыск 30-летнего мужчину: его машина обнаружена на обочине дороги

Последний раз родственники общались с Танелем 27 июня. Утром 1 июля автомобиль Танеля был обнаружен на обочине на 36-м километре шоссе Тюри – Аркма. Местонахождение самого мужчины по-прежнему неизвестно.

30-летний Танель был объявлен в розыск. Фото: PPA

Полиция проверила места, где мог находиться пропавший, а также прочесала местность. К поискам были привлечены служебная собака, спасатели с дроном и добровольцы, но, к сожалению, поиски пока не увенчались успехом.

Танель среднего телосложения. Возможно, был одет в темные длинные штаны и темную спортивную кофту.

Полиция просит всех, кто видел Танеля или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.