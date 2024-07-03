Автобусный терминал Виру будет временно закрыт для движения автобусов

Маршрут автобусных линий № 1 и 29 в направлении Viimsi keskus и Прийсле : улица А. Лайкмаа, улица Гонсиори, улица Рауа, улица Пронкси и Нарвское шоссе. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Kivisilla на улице Гонсиори и остановка Raua на улице Пронкси. Маршруты и остановки в направлении А. Лайкмаа не изменятся. Остановка Viru keskus, расположенная в автобусном терминале Виру, и остановка Pronksi на Нарвском шоссе будут закрыты.