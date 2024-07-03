Социал-демократы хотят добиться пересмотра министерских постов

«В СДП договорились, что Лаури проинформирует Цахкна о том, что уместно сразу же зафиксировать необходимость пересмотра должностей, так как фракция СДП выросла с 9 до 14 человек, а фракция "Ээсти 200" сократилась с 14 до 13. Для того, чтобы Цахкна потом не шумел», - написал Ломп в социальных сетях.

Также председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал во вторник утром в эфире Vikerraadio, что на коалиционных переговорах он намерен обсудить распределение министерских постов между правительственными партиями, учитывая увеличение влияния социал-демократов в Рийгикогу по сравнению с периодом предыдущих коалиционных переговоров.

Маргус Цахкна прокомментировал утром в среду в эфире Vikerraadio высказывание Ляэнеметса, отметив, что участвовал во многих коалиционных переговорах, и обычно персоналии обсуждают в последнюю очередь, чтобы не отвлекать внимание от сути.