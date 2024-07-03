Полиция просит помощи в установлении местонахождения 33-летнего Ренальдо

В среду в полицию поступила информация о том, что Ренальдо ушел с работы в неизвестном направлении и с тех пор его родственники не могут с ним связаться. Полиция проверила его дом на улице Астангу и местные больницы, но его там не нашла. Сотрудники полиции продолжают собирать информацию, чтобы выяснить возможное местонахождение Ренальдо.

Рост Ренальдо - 172 см, среднее телосложение. У него волосы до плеч, которые он обычно заплетает в косу. Возможно, на нем может быть одета черно-синяя кепка. Однако, к сожалению, неизвестно, в какой одежде он может быть одет в данный момент.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Ренальдо, сообщить об этом по телефону 112.