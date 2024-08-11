НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Олимпийский финал Расмуса Мяги, потоп в Тарту, введение тотального таможенного контроля в Нарве

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Введение полного таможенного контроля на границе с Россией

8 августа Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Изменения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе: в Нарве, Лухамаа и Койдула.

Как заявил ранее Postimees руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно, главное изменение заключается в том, что каждый пересекающий границу человек будет контактировать с таможенным инспектором.

Очередь на пропускном пункте в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

«Служащий таможни будет задавать различные вопросы, осматривать багаж пассажира и при необходимости принимать решение о более тщательной проверке перевозимых товаров и вещей. Повышенное внимание будет обращено и на транспортные средства, пересекающие границу - легковые автомобили, автобусы и грузовики», - заявил Линно.

Применение санкций является приоритетом номер один в таможенной сфере, и ввоз в Российскую Федерацию любого товара, использующегося для ведения войны, находится под особым строгим вниманием таможни.

Проведение полного таможенного контроля вместо прежнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. Поэтому НТД просит запастись временем для пересечения границы.