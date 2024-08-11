Главными событиями уходящей недели стали попадание легкоатлета Расмуса Мяги в финал в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде в Париже, затопление многих районов в Тарту в результате сильнейших ливней, а также введение нового порядка таможенного контроля на эстонско-российской границе.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Олимпийский финал Расмуса Мяги, потоп в Тарту, введение тотального таможенного контроля в Нарве
Расмус Мяги в олимпийском финале
Эстонский легкоатлет Расмус Мяги в результате отличных выступлений в квалификационном раунде и в полуфинале пробился в финальный забег в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде в Париже. Финал состоялся вечером в пятницу, 9 августа. К сожалению, Мяги серьезно споткнулся во время финального забега и в итоге занял седьмое место с результатом 52,53. Олимпийским чемпионом стал американец Рай Бенджамин с результатом 46,46.
Таким образом, самым высоким местом, занятым эстонскими спортсменами на ОИ-2024, стало четвертое место фехтовальщицы Нелли Дифферт в индивидуальном турнире шпажисток.
Разгул водной стихии в Тарту
Рано утром во вторник, 6 августа, улицы Тарту оказались затоплены: начавшийся ночью сильный дождь продолжился утром, когда люди пошли на работу, и поэтому и без того проблемные для движения транспорта места университетского города снова оказались под водой. Это вызвало огромные пробки в городе, в ряде районов автомобильное движение оказалось на какой-то период полностью невозможным.
Синоптики информировали, что по состоянию на 9.40 утра на некоторых метеостанциях Тарту зафиксировали 25-50, иногда - до 75 мм осадков, в зависимости от района.
Невероятно сильный дождь в числе прочего привел к потопу в корпусе «А» больницы Маарьямыйза Клиники Тартуского университета, откуда в горуправу поступила просьба о помощи. Мэр Урмас Клаас направил в медучреждение добровольцев с насосами.
Поскольку вода попала в стерилизационный кабинет, в больнице временно были приостановлены плановые операции, несколько обследований и процедур. Оказание неотложной помощи, экстренная госпитализация и срочные операции не прерывались.
Указывалось, что вторничный дождь стал самым сильным за 30-летнюю историю клиники.
Введение полного таможенного контроля на границе с Россией
8 августа Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Изменения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе: в Нарве, Лухамаа и Койдула.
Как заявил ранее Postimees руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно, главное изменение заключается в том, что каждый пересекающий границу человек будет контактировать с таможенным инспектором.
«Служащий таможни будет задавать различные вопросы, осматривать багаж пассажира и при необходимости принимать решение о более тщательной проверке перевозимых товаров и вещей. Повышенное внимание будет обращено и на транспортные средства, пересекающие границу - легковые автомобили, автобусы и грузовики», - заявил Линно.
Применение санкций является приоритетом номер один в таможенной сфере, и ввоз в Российскую Федерацию любого товара, использующегося для ведения войны, находится под особым строгим вниманием таможни.
Проведение полного таможенного контроля вместо прежнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. Поэтому НТД просит запастись временем для пересечения границы.
Очередь на границе в первый день работы по новому порядку образовалась, как всегда, с самого утра. Скорость пересечения границы была средней - люди стояли по несколько часов. Не все из тех, кто находился в очереди, слышали о новых правилах.
При этом рядом с таможенным пунктом теперь стоит большой баннер, на котором прописаны правила ввоза и декларации вещей. Любой желающий может свериться с ними и избежать неприятностей во время пограничного контроля.
Всего с 8 августа в список запрещенных для ввоза в Россию товаров добавилось 200 наименований, теперь их стало в общей сложности 1200.
Провозглашение президентом Закона об автоналоге
В пятницу президент Алар Карис утвердил Закон о налоге на тратранспортные средства и Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.
Согласно новому закону, в Эстонии вводится налог на транспортные средства, который состоит из двух частей. Владелец транспортного средства обязан ежегодно уплачивать налог за зарегистрированные в регистре транспортные средства. Также при регистрации легковых автомобилей и фургонов в дорожном регистре необходимо уплатить регистрационный сбор.
Для людей с инвалидностью вместо ранее планировавшихся освобождений от налога на адаптированные транспортные средства предусмотрены целевые меры поддержки.
Предъявление обвинения в госизмене активистке Koos
Гражданка Эстонии Светлана Бурцева, которая с марта 2024 года находится под стражей, предстала перед судом. По данным обвинения, женщина продолжала работать на российскую пропаганду после запрещения деятельности конкретных СМИ в ЕС и прошла обучение под кураторством сотрудника ФСБ.
Предварительное заседание по делу Светланы Бурцевой состоялось во вторник 6 августа в Харьюском уездном суде. Участники процесса договорились, что рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября. Государственная прокуратура обвинила гражданку Эстонии в нарушении международных санкций и государственной измене.
Гособвинение указало на то, что Бурцева не только работала на российскую пропаганду под псевдонимом вплоть до 2023 года, но так же прошла обучение в Севастополе в 2019-2021 годах под кураторством сотрудников российских спецслужб.
Регистрация партии ERK
В среду регистрационный отдел Тартуского уездного суда зарегистрировал в коммерческом регистре новую партию ERK (Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid), созданную в июне после внутренних распрей в партии EKRE.
Теперь партия официально зарегистрирована и может участвовать в выборах и политической деятельности.
Партия ERK (Эстонские националисты и консерваторы) была основана с целью сохранения национальной идентичности эстонцев, укрепления национального единства и защиты суверенитета Эстонской Республики. Партия хочет предложить консервативную альтернативу нынешним политическим силам во многих важных вопросах государственной жизни, одновременно отстаивая основные права и благополучие граждан.
«То, что происходит в стране в данный момент, не должно оставить равнодушным ни одного соотечественника, - прокомментировал заместитель председателя новой партии Сильвер Куузик. - Это стремление, которое побудило так много людей присоединиться к новой политической партии, доказывает, что мы нужны на политическом ландшафте и что мы можем предложить серьезную альтернативу».