Всевиов: помощь от США в сфере безопасности позволит быстрее осуществить ряд проектов

В состав делегации входят сенаторы Марк Келли и Тед Бадд, а также члены Палаты представителей Майк Роджерс, Адам Смит, Дейл Стронг и Ритчи Торрес. По сообщению МИД, Всевиов на встрече подчеркнул важность политической и военной лидерской роли США в евроатлантическом регионе. Он отметил также оборонные затраты Эстонии, которые в этом году достигают 3,4 процента ВВП, а в ближайшие годы вырастут еще сильнее.

Всевиов отметил, что добавленная к оборонным затратам Эстонии помощь от США в сфере безопасности позволит быстрее осуществить ряд проектов, а там самым и укрепить обороноспособность Эстонии в опережающем темпе.

На встрече также обсудили агрессию России против Украины, итоги которой напрямую повлияют на безопасность евроатлантического региона, а также поддержание демократических ценностей и основанного на правилах миропорядка - поэтому содействие победе Украины в интересах всего демократического мира.