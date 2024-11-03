Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали начало судебного процесса по делу о нашумевшем убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру, объявление лауреата титула «Фермер года 2024», а также заявление организации Slava Ukraini о прекращении своей деятельности.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Начало процесса по делу об убийстве новорожденного, избрание фермера года, закрытие Slava Ukraini
Начало процесса над Кайри Кууземаа
Во вторник в Хаапсалу начался суд над 31-летней женщиной, обвиняющейся в убийстве новорожденного ребенка и осквернении тела.
В начале сентября прокуратура предъявила 31-летней Кайри Кууземаа обвинение в убийстве собственного ребенка и осквернении тела.
5 февраля в Центр тревоги поступил звонок от хозяйки хутора в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Она сообщила, что их собака принесла на террасу дома мертвого младенца.
После обнаружения ребенка полиция организовала масштабный поиск на местности и собрала всю возможную информацию, которая привела полицейских к предполагаемой матери ребенка. Анализ ДНК, взятый с трупа младенца, показал, что его родила 30-летняя эстонка, которая на момент установления ее личности уже находилась за границей.
Благодаря международному сотрудничеству 9 марта полиция Марокко задержала подозреваемую. До июля она находилась в марокканской тюрьме, после чего была доставлена в Эстонию. Пярнуский уездный суд принял решение арестовать Кайри на срок до двух месяцев.
В начале вторничного заседания суда с Кууземаа с разрешения полиции сняли наручники, и хотя после этого она на миг даже улыбнулась, в течение следующих пяти часов она большую часть времени сидела, казалось, в совершенно бесчувственном состоянии. Лишь несколько раз ее эмоции переходили из одной крайности в другую, когда она ухмылялась, удивлялась или плакала.
Хотя одна из ключевых тактик защиты, которую использует адвокат Роберт Сарв, заключается в утверждении, что Кайри Кууземаа не знала о своей беременности, в суде выяснилось, что обвиняемая на протяжении нескольких месяцев собирала информацию о беременности и, например, домашних родах.
Перед прошлым Рождеством она интересовалась вопросами выкидыша и прерывания беременности, а также информацией о гинекологическом отделении родильного дома Пельгулинна.
Определение лучшего фермера года
В четверг стало известно, что звания «Фермер 2024 года» удостоился Марго Клаасмяги, руководитель действующих в Ляэне-Вирумаа сельскохозяйственных паевых товариществ Muuga и Laekvere.
Клаасмяги развивает одновременно несколько сельскохозяйственных предприятий в волости Винни, использует устойчивые технологии на полях и обеспечивает работой в сельской местности 80 человек.
Клаасмяги управляет сельскохозяйственными паевыми товариществами Muuga и Laekvere в Ляэне-Вирумаа, которые разводят молочный скот, а также выращивают зерно и рапс. На его попечении обработка земель на площади более 4200 га, в коровниках содержится тысячное стадо крупного рогатого скота, из них - 500 дойных коров. Товарищества принадлежат основанной на эстонском капитале частной компании Artiston Grupp.
Под руководством Клаасмяги с годами сельскохозяйственное производство стало более эффективным, были сделаны инвестиции в животноводческие помещения и сельскохозяйственную технику. Последние научные достижения используются им для экономичного и устойчивого управления окружающей средой.
Поскольку территории, на которых работают его предприятия, расположены в чувствительной к нитратам зоне, где ограничено использование удобрений, для обогащения почвы выращиваются промежуточные культуры, применяются новейшие технологии в удобрениях и осуществляется сотрудничество с учеными. Будучи активным человеком, Клаасмяги внес свой вклад и в развитие местной жизни в Ляэне-Вирумаа.
Прекращение деятельности НКО Slava Ukraini
Эстонская некоммерческая организация Slava Ukraini, созданная в 2022 году для оказания волонтерской помощи Вооруженным силам Украины за счет добровольных пожертвований, объявила в четверг о прекращении своей деятельности в связи с отсутствием финансовых средств.
Согласно сообщению НКО, ликвидация организации будет оформлена в конце года; в период с ноября по декабрь будут доведены до конца ранее начатые проекты.
Как хорошо известно, еще в мае прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в нецелевом использовании средств, собранных НКО Slava Ukraini.
Из-за ставших достоянием общественности подозрений в нецелевом использовании пожертвований Йоханна-Мария Лехтме, избранная в парламент по списку «Ээсти 200», прошлой весной подала в отставку с поста члена Рийгикогу.
Изменение графика школьных каникул
В среду стало известно, что в 2025 году весенние каникулы в школах Эстонии будут на неделю раньше привычных сроков, а именно - с 14 по 20 апреля. Одна из причин переноса - прежнее решение Министерства образования перенести дату окончания школьных экзаменов в основной школе.
«Поскольку изменилось время выпускных экзаменов в основной школе, поменяется и время весенних каникул», - сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки Мари Аннус.
Таким образом, третьи каникулы в текущем учебном году будут с 24 февраля по 2 марта, а четвертые (кроме 12-х классов) - с 14 апреля по 20 апреля.
Кончина Рагне Веэнсалу
Во вторник стало известно, что скончалась популярная эстонская актриса Рагне Веэнсалу, известная по сериалу Kättemaksukontor и ролям в театре. Она умерла в возрасте 37 лет.
Веэнсалу родилась в 1986 году. В 2011 году она окончила Вильяндискую академию культуры по специальности актерского мастерства, и с 2012 года работала в Театре фон Краля.
В частности, она играла в постановках Райнера Сарнета и Юхана Ульфсака, снялась в фильмах Umbkotid и Idioot.
В популярном сериале Kättemaksukontor Веэнсалу исполнила роль Лунаты.