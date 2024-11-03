НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Начало процесса по делу об убийстве новорожденного, избрание фермера года, закрытие Slava Ukraini

Начало процесса над Кайри Кууземаа

Во вторник в Хаапсалу начался суд над 31-летней женщиной, обвиняющейся в убийстве новорожденного ребенка и осквернении тела.

В начале сентября прокуратура предъявила 31-летней Кайри Кууземаа обвинение в убийстве собственного ребенка и осквернении тела.

5 февраля в Центр тревоги поступил звонок от хозяйки хутора в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Она сообщила, что их собака принесла на террасу дома мертвого младенца.

Судебный процесс над Кайри Кууземаа. Фото: Tairo Lutter

После обнаружения ребенка полиция организовала масштабный поиск на местности и собрала всю возможную информацию, которая привела полицейских к предполагаемой матери ребенка. Анализ ДНК, взятый с трупа младенца, показал, что его родила 30-летняя эстонка, которая на момент установления ее личности уже находилась за границей.

Благодаря международному сотрудничеству 9 марта полиция Марокко задержала подозреваемую. До июля она находилась в марокканской тюрьме, после чего была доставлена в Эстонию. Пярнуский уездный суд принял решение арестовать Кайри на срок до двух месяцев.

В начале вторничного заседания суда с Кууземаа с разрешения полиции сняли наручники, и хотя после этого она на миг даже улыбнулась, в течение следующих пяти часов она большую часть времени сидела, казалось, в совершенно бесчувственном состоянии. Лишь несколько раз ее эмоции переходили из одной крайности в другую, когда она ухмылялась, удивлялась или плакала.