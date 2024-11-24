Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали образование в горсобрании Нарвы новой коалиции большинства, визит лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской, а также объявление о решении закрыть национальную авиакомпанию Nordica.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Смена коалиции в Нарве, визит Тихановской, закрытие Nordica
Новый председатель горсобрания Нарвы
В четверг на очередной сессии Нарвского горсобрания был выражен вотум недоверия председателю горсобрания Ирине Янович; инициирован он был еще в конце октября. На место Янович пришла Татьяна Стольфат.
Перемены в Нарвском горсобрании начались еще с понедельника: оппозиционная фракция Respekt объявила о создании коалиции с новой фракцией Михаила Стальнухина Narva 2.0. Лидером Respekt является Яна Кондрашова, в этой же фракции находится Катри Райк.
Фракция Narva 2.0 вышла из фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Изначально планировалось, что сам Стальнухин займет место Янович, но в последний момент он отказался от этой идеи, и новым кандидатом на это место стала Татьяна Стольфат. Об этом было объявлено во время заседания горсобрания в четверг.
На заседании был выражен ранее инициированный вотум недоверия Ирине Янович, за него проголосовало 20 человек. Ее место заняла депутат фракции Narva 2.0 Татьяна Стольфат, за ее кандидатуру было отдано 16 голосов.
Тоже в четверг претендующая на пост мэра Нарвы Катри Райк опубликовала на своей странице в Facebook основные принципы, из которых фракции Respekt и Narva 2.0 исходили при проведении коалиционных переговоров.
Среди прочего в свои приоритеты Райк выделила важность партнерства с правительством и Рийгикогу, стабилизацию цен на отопление, развитие Нарвской больницы, инвестиции в город, обеспечение перехода на эстоноязычное образование.
Голосование по вотуму недоверия нынешнему мэру Яану Тоотсу должно состояться на внеочередной сессии горсобрания, намеченной на 30 ноября.
Визит Светланы Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник, 18 ноября, прибыла в Эстонию с визитом. В тот же день она прочитала лекцию в Белом зале музея Тартуского университета. Желающих послушать ее было так много, что некоторым пришлось стоять в дверном проеме зала.
На следующий день она побывала в Рийгикогу.
Также во вторник Тихановская на глазах у прессы вручила министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкна высшую награду демократической Беларуси - Орден Добрососедства. Вручая награду, Тихановская поблагодарила министра иностранных дел Эстонии за солидарность и поддержку.
«Эстония много делает для белорусской демократии, и министр Маргус является одним из наших крупнейших сторонников», - сказала Тихановская, добавив, что Эстония проводит четкое различие между белорусским народом и режимом и помогает белорусам, пострадавшим от репрессий.
Финал Nordica
В понедельник, 18 ноября, инвестор Ларс Туесен сообщил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать приватизацию компании национальной авиакомпании Nordica. Совет директоров компании, оценив финансовую ситуацию, принял решение ликвидировать авиакомпанию и подать заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).
Эстонская Республика, единственный собственник Nordic Aviation Group (и ее дочерней компании Xfly), начала процесс приватизации в конце 2023 года. На протяжении последней недели велись интенсивные переговоры, в ходе которых обе стороны пытались достичь взаимоприемлемого соглашения.
«К сожалению, в понедельник потенциальный инвестор объявил, что не намерен продолжать приватизацию из-за чрезмерных рисков, - пояснила Кадри Ланд, председатель наблюдательного совета Nordic Aviation Group. - Поэтому совет директоров проинформировал наблюдательный совет о своем решении прекратить деятельность Nordic Aviation Group и Xfly и подать заявление о банкротстве».
В среду стало известно, что после ликвидации Nordica сотни человек останутся без работы: всего 579 сотрудников, из них 286 - в Эстонии. В том числе и руководитель компании Ремко Алтиус, зарплата которого составляла 25 000 евро в месяц.
Голосование в парламенте по вопросу об избирательном праве граждан РФ
Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об изменении Конституции Эстонии, который предусматривает прекращение права голоса граждан РФ и Беларуси на выборах в местные самоуправления.
Законопроект 536 SE о внесении поправок в Конституцию Эстонии, составленный входящими в правительство социал-демократами, реформистами и «Ээсти 200», предусматривает, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран ЕС и граждане стран-членов НАТО.
Центристская партия выдвинула предложение отклонить законопроект в первом чтении. Против этого предложения проголосовали 79 депутатов, а за - семь, соответственно, законопроект будет рассматриваться далее во втором чтении.
Другим законопроектом оппозиционные Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество» предлагали исключить из списка избирателей людей без гражданства и граждан всех стран, с которыми у Эстонии нет соответствующего соглашения.
Однако и этот законопроект предложили отклонить в первом чтении. Инициативу поддержали 54 депутата, 24 проголосовали против. Законопроект выпал из производства Рийгикогу.
Повышение платы за визит к врачу
В среду Рийгикогу принял закон, в соответствии с которым 1 апреля следующего года плата за койко-место в больнице поднимется с 2,5 евро до 5 евро, а плата за амбулаторный визит к врачу-специалисту с 5 евро до 20 евро.
Плата за визит не поднимется для уязвимых групп и тем самым остается прежней для получателей прожиточного пособия, лиц с пониженной трудоспособностью, детей в возрасте до 19 лет, беременных, людей старше 63 лет и безработных.
Согласно сделанной в ходе второго чтения поправке, плату за визит не взимают в том случае, если амбулаторная помощь врача-специалиста оказывается в связи с беременностью или родами.
Если застрахованное лицо остается под наблюдением или лечением врача и требуются повторные приемы, в будущем плата за визит может взиматься не чаще одного раза в год.