НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Смена коалиции в Нарве, визит Тихановской, закрытие Nordica

Новый председатель горсобрания Нарвы

В четверг на очередной сессии Нарвского горсобрания был выражен вотум недоверия председателю горсобрания Ирине Янович; инициирован он был еще в конце октября. На место Янович пришла Татьяна Стольфат.

Перемены в Нарвском горсобрании начались еще с понедельника: оппозиционная фракция Respekt объявила о создании коалиции с новой фракцией Михаила Стальнухина Narva 2.0. Лидером Respekt является Яна Кондрашова, в этой же фракции находится Катри Райк.

Татьяна Стольфат. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Фракция Narva 2.0 вышла из фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Изначально планировалось, что сам Стальнухин займет место Янович, но в последний момент он отказался от этой идеи, и новым кандидатом на это место стала Татьяна Стольфат. Об этом было объявлено во время заседания горсобрания в четверг.

На заседании был выражен ранее инициированный вотум недоверия Ирине Янович, за него проголосовало 20 человек. Ее место заняла депутат фракции Narva 2.0 Татьяна Стольфат, за ее кандидатуру было отдано 16 голосов.

Тоже в четверг претендующая на пост мэра Нарвы Катри Райк опубликовала на своей странице в Facebook основные принципы, из которых фракции Respekt и Narva 2.0 исходили при проведении коалиционных переговоров.

Среди прочего в свои приоритеты Райк выделила важность партнерства с правительством и Рийгикогу, стабилизацию цен на отопление, развитие Нарвской больницы, инвестиции в город, обеспечение перехода на эстоноязычное образование.