ТОП-10 Мошенничество с мёдом, День Европы в Нарве и запрещенные товары на границе: самые читаемые новости об Эстонии и ее жителях в 2024 году

Риск того, что молодой человек из Эстонии поехал в Киев зарабатывать большие деньги в мошенническом колл-центре, не оправдал себя, и авантюра быстро закончилась. На снимке дом в Киеве, в который попала ракета. Фото: Dmitri Kotjuh

Мечта работавшего на мошеннический колл-центр в Украине молодого человека из Эстонии поднять легкие деньги разбилась о реальность и, по данным полиции, он ни с чем уже вернулся в Эстонию.

Такси компании Bolt. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Таксист-иностранец отказался обслуживать жителя Эстонии, а причиной была названа национальность клиента. Представитель компании Bolt заверил, что они не приемлют дискриминации ни в каком виде.

Нарва. 9 мая 2024 года. Фото: Иван Скрябин

9 мая, по всей Эстонии с размахом отмечали День Европы, посвященный миру, свободе и солидарности народов Европы. Rus.Postimees освещал происходящее в Таллинне, Тарту, Нарве и других городах нашей страны.

Таможня. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Эстонским компаниям вновь выдаются транспортные разрешения, позволяющие перевозить несанкционированные товары в Россию и третьи страны через Россию. Эстония приостановила выдачу разрешений в июле и попыталась убедить Латвию и Литву сделать то же самое. На какое-то время Латвия приостановила выдачу разрешений, но возобновила уже в начале сентября.

Вид на Балтийское море. Фото: ALO LÕHMUS/PM

Центр экологических инвестиций (KIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA) в сотрудничестве провели подводные исследования трех самых опасных затонувших объектов и обнаружили на одном из них до восьми килограммов ртути. Всего в эстонских водах находится почти 700 затонувших объектов, 55 из которых признаны экологически опасными, потому что являются потенциальным источником загрязнения, покрыты сетями-призраками или содержат различные взрывные устройства.

Сотрудники эстонской лаборатории Celvia. Фото: Sille Annuk

В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами мёда, который продается в немецких магазинах. Выяснилось, что только три из них были чистыми. Эксперты считают, что нечестную игру ведут большие производители и компании, которые фасуют мёд.