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ТОП-10 Мошенничество с мёдом, День Европы в Нарве и запрещенные товары на границе: самые читаемые новости об Эстонии и ее жителях в 2024 году

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Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees

Rus.Postimees публикует самые читаемые статьи 2024 года, связанные с Эстонией и ее жителями.

10. После теракта в Москве закрылся один из пограничных пунктов с Эстонией

Закрытые после теракта в Москве ворота на пограничном переходе Шумилкино-Лухамаа, 23 марта 2024 года.
Закрытые после теракта в Москве ворота на пограничном переходе Шумилкино-Лухамаа, 23 марта 2024 года. Фото: Читатель Rus.Postimees

В Псковской области РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией. В PPA говорят, что инициатором запрета стала Россия. Пока не ясно, когда граница откроется снова.

9. Банк: эпоха пластиковых ID-карт и водительских удостоверений подходит к концу

ID-карта.
ID-карта. Фото: Tairo Lutter

Каждый день в Эстонии выдается сотни новых ID-карт, все они изготовлены из пластика. Кроме того, пластиковыми являются водительские удостоверения, удостоверения водителя маломерного судна и десятки других документов, которые государство выдает гражданам. Эти документы можно изготавливать из более экологичного биопластика, считает руководитель сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.

8. Наличные в бюстгальтере и брендовая обувь под одеждой: каждый день из Эстонии в РФ пытаются провезти запрещенные товары

Эстонско-российская граница.
Эстонско-российская граница. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Ежедневно на нарвском погранпункте пересечь границу с Россией стремятся около 1000-1500 человек. Помимо сокращения времени работы пограничного пункта, на увеличение времени ожидания в очереди влияет и тщательный таможенный контроль, и то, что люди по-прежнему не до конца понимают, какие вещи запрещено ввозить в Россию.

7. Съели конкуренты〉 Популярная торговая сеть закрывает магазин и сокращает сотрудников

Магазин Rimi в центре Выру.
Магазин Rimi в центре Выру. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Со следующего лета торговая сеть Rimi закроет магазин, расположенный на Ряпина-маантеэ в центре Выру, и сократит сотрудников.

6. Обещали 5000 евро в неделю: карьера жителя Эстонии, который поехал в Украину работать в мошенническом колл-центре, продлилась недолго

Риск того, что молодой человек из Эстонии поехал в Киев зарабатывать большие деньги в мошенническом колл-центре, не оправдал себя, и авантюра быстро закончилась. На снимке дом в Киеве, в который попала ракета.
Риск того, что молодой человек из Эстонии поехал в Киев зарабатывать большие деньги в мошенническом колл-центре, не оправдал себя, и авантюра быстро закончилась. На снимке дом в Киеве, в который попала ракета. Фото: Dmitri Kotjuh

Мечта работавшего на мошеннический колл-центр в Украине молодого человека из Эстонии поднять легкие деньги разбилась о реальность и, по данным полиции, он ни с чем уже вернулся в Эстонию.

5. «Я не обслуживаю русских»: водитель Bolt отказался везти жителя Эстонии

Такси компании Bolt. Иллюстративный снимок.
Такси компании Bolt. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Таксист-иностранец отказался обслуживать жителя Эстонии, а причиной была названа национальность клиента. Представитель компании Bolt заверил, что они не приемлют дискриминации ни в каком виде.

4. Блог〉 9 мая: на площадях в Таллинне и Нарве тысячи людей отмечали День Европы, Ивангород вещал нарвитянам советские песни

Нарва. 9 мая 2024 года.
Нарва. 9 мая 2024 года. Фото: Иван Скрябин

9 мая, по всей Эстонии с размахом отмечали День Европы, посвященный миру, свободе и солидарности народов Европы. Rus.Postimees освещал происходящее в Таллинне, Тарту, Нарве и других городах нашей страны.

3. План провалился: в Эстонии вновь начали выдавать разрешения на перевозку товаров в Россию

Таможня. Иллюстративное фото.
Таможня. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Эстонским компаниям вновь выдаются транспортные разрешения, позволяющие перевозить несанкционированные товары в Россию и третьи страны через Россию. Эстония приостановила выдачу разрешений в июле и попыталась убедить Латвию и Литву сделать то же самое. На какое-то время Латвия приостановила выдачу разрешений, но возобновила уже в начале сентября.

2. Результаты исследования: на затонувшем в эстонских водах судне находится большое количество ртути

Вид на Балтийское море.
Вид на Балтийское море. Фото: ALO LÕHMUS/PM

Центр экологических инвестиций (KIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA) в сотрудничестве провели подводные исследования трех самых опасных затонувших объектов и обнаружили на одном из них до восьми килограммов ртути. Всего в эстонских водах находится почти 700 затонувших объектов, 55 из которых признаны экологически опасными, потому что являются потенциальным источником загрязнения, покрыты сетями-призраками или содержат различные взрывные устройства.

1. Возмутительно〉 ДНК-тест, сделанный эстонскими учеными, выявил масштабное мошенничество с медом

Сотрудники эстонской лаборатории Celvia.
Сотрудники эстонской лаборатории Celvia. Фото: Sille Annuk

В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами мёда, который продается в немецких магазинах. Выяснилось, что только три из них были чистыми. Эксперты считают, что нечестную игру ведут большие производители и компании, которые фасуют мёд.

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