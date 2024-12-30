Rus.Postimees публикует самые читаемые статьи 2024 года, связанные с Эстонией и ее жителями.
ТОП-10 ⟩ Мошенничество с мёдом, День Европы в Нарве и запрещенные товары на границе: самые читаемые новости об Эстонии и ее жителях в 2024 году
В Псковской области РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией. В PPA говорят, что инициатором запрета стала Россия. Пока не ясно, когда граница откроется снова.
Каждый день в Эстонии выдается сотни новых ID-карт, все они изготовлены из пластика. Кроме того, пластиковыми являются водительские удостоверения, удостоверения водителя маломерного судна и десятки других документов, которые государство выдает гражданам. Эти документы можно изготавливать из более экологичного биопластика, считает руководитель сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.
8. Наличные в бюстгальтере и брендовая обувь под одеждой: каждый день из Эстонии в РФ пытаются провезти запрещенные товары
Ежедневно на нарвском погранпункте пересечь границу с Россией стремятся около 1000-1500 человек. Помимо сокращения времени работы пограничного пункта, на увеличение времени ожидания в очереди влияет и тщательный таможенный контроль, и то, что люди по-прежнему не до конца понимают, какие вещи запрещено ввозить в Россию.
Со следующего лета торговая сеть Rimi закроет магазин, расположенный на Ряпина-маантеэ в центре Выру, и сократит сотрудников.
Мечта работавшего на мошеннический колл-центр в Украине молодого человека из Эстонии поднять легкие деньги разбилась о реальность и, по данным полиции, он ни с чем уже вернулся в Эстонию.
Таксист-иностранец отказался обслуживать жителя Эстонии, а причиной была названа национальность клиента. Представитель компании Bolt заверил, что они не приемлют дискриминации ни в каком виде.
4. Блог〉 9 мая: на площадях в Таллинне и Нарве тысячи людей отмечали День Европы, Ивангород вещал нарвитянам советские песни
9 мая, по всей Эстонии с размахом отмечали День Европы, посвященный миру, свободе и солидарности народов Европы. Rus.Postimees освещал происходящее в Таллинне, Тарту, Нарве и других городах нашей страны.
Эстонским компаниям вновь выдаются транспортные разрешения, позволяющие перевозить несанкционированные товары в Россию и третьи страны через Россию. Эстония приостановила выдачу разрешений в июле и попыталась убедить Латвию и Литву сделать то же самое. На какое-то время Латвия приостановила выдачу разрешений, но возобновила уже в начале сентября.
2. Результаты исследования: на затонувшем в эстонских водах судне находится большое количество ртути
Центр экологических инвестиций (KIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA) в сотрудничестве провели подводные исследования трех самых опасных затонувших объектов и обнаружили на одном из них до восьми килограммов ртути. Всего в эстонских водах находится почти 700 затонувших объектов, 55 из которых признаны экологически опасными, потому что являются потенциальным источником загрязнения, покрыты сетями-призраками или содержат различные взрывные устройства.
В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами мёда, который продается в немецких магазинах. Выяснилось, что только три из них были чистыми. Эксперты считают, что нечестную игру ведут большие производители и компании, которые фасуют мёд.