Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали кончина президента Рюйтеля, заявление экс-министра экономики Кадри Симсон о выходе из Центристской партии, а также праздничные церемониии и мероприятия по случаю начала 2025 года.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Кончина Арнольда Рюйтеля, уход Кадри Симсон из рядов центристов, наступление Нового года
Кончина Арнольда Рюйтеля
31 декабря вечером в Таллинне на 97-м году жизни скончался экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель.
1 января утром президент Республики, спикер Рийгикогу и премьер-министр выпустили совместное заявление в связи с кончиной Рюйтеля.
В частности, авторы заявления подчеркнули, что Арнольд Рюйтель был одним из тех, с помощью кого Эстония вышла из тисков советской оккупации и объявила себя свободной. В ноябре 1988 года он защищал суверенитет Эстонии перед центральным советским правительством в Москве, которому тогдашний народный избранник заявил о верховенстве эстонских законов на территории Эстонии. По сути, это положило законное начало освободительному пути эстонского народа.
Также было особо выделено, что вступление Эстонии в НАТО и Европейский Союз произошло в течение срока полномочий президента Рюйтеля. Авторитет, разъяснения и позитивный настрой президента Рюйтеля помогли получить на референдуме более 66% голосов в пользу вступления Эстонии в Европейский Союз.
2 января в полдень в президентской канцелярии в Таллинне и в Эстонском университете естественных наук в Тарту была открыта книга соболезнований в память о президенте Арнольде Рюйтеле.
Тоже 2 января правительство Эстонии решило, что скончавшемуся президенту Арнольду Рюйтелю будут организованы государственные похороны. Они состоятся 11 января.
Выход Кадри Симсон из рядов Центристской партии
31 января днем бывший министр экономики и экс-комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон объявила в социальных сетях, что покинула Центристскую партию.
«Хочу сообщить вам, что я приняла решение покинуть Центристскую партию вместе с несколькими моими ближайшими друзьями и соратниками. Это решение далось нелегко и не приносит никакой радости», - указала Симсон.
Также из Центристской партии вышли члены команды Симсон при работе в Еврокомиссии Пеэтер Кадарик и Яан Мянник, бывший депутат Рийгикогу Марко Шорин, бывший вице-мэр Пярну Варье Типп, а также Аннели Уусталу и Татьяна Гусарова.
Симсон заявила, что в течение этого года Центристскую партию покинули несколько известных членов, вместе с которыми партия строилась и формировала политику Эстонии. «Новые лидеры начали перекраивать Центристскую партию способом, который мне чужд» - написала Симсон.
Наступление 2025 года
Президент Эстонии Алар Карис выступил 31 января с новогодним обращением.
В частности, он пожелал жителям Эстонии, народу страны в начинающемся году смелости и любознательности, изобретательности и решительности. Это, по словам Кариса, даст нам более надежную безопасность и лучшую способность справляться с трудностями.
Как указал Карис, сплоченное сообщество - наша истинная сила. Это значит, что мы должны замечать и поддерживать людей вокруг нас. К сожалению, у нас слишком много тех, кто говорит, что испытывает материальные трудности. Но чем больше будет людей, которые не чувствуют себя обделенными и справляются со своей жизнью, тем лучше будет всем нам, всей Эстонии.
На площади Вабадузе в Таллинне в канун наступления Нового года состоялось концертно-световое шоу, создающее особую атмосферу для встречи праздника. На сцене выступили известные эстонские артисты.
Новогодняя ночь и в Тарту прошла ярко, потому что до и после полуночи на бульваре Вабадузе шло световое шоу, а одновременно между Центральным парком Тарту и толпой, собравшейся на другой стороне Эмайыги, вспыхнуло множество фейерверков.
Нарва была единственным из крупных городов Эстонии, организовавшим на муниципальном уровне фейерверки: в полночь на Петровской площади собралось большое количество людей. Новый мэр Катри Райк (Социал-демократическая партия) также приняла участие в торжествах и выступила с речью перед собравшимися. Помимо нескольких музыкальных представлений, собравшиеся на площади посмотрели и новогоднюю речь президента Алара Кариса.
Предъявление обвинения в сексуальном преступлении тренеру Мехису Виру
30 декабря Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение 61-летнему тренеру по легкой атлетике Мехису Виру в принуждении ученицы к половому акту. Сам Виру заявил, что рад передаче дела в суд.
Согласно обвинению, Виру воспользовался зависимыми отношениями, в которых находились две спортсменки. Одну из них он неоднократно принуждал к нежелательным половым актам, а другую - к действиям сексуального характера. По версии прокуратуры, сексуальные отношения происходили в спортивных центрах Эстонии, местах проживания пострадавшей, а также за границей во время тренировочных сборов и соревнований.
Действия сексуального характера в отношении второй спортсменки, по данным обвинения, имели место в спортивном зале Тарту. Как следует из доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, пострадавшие подчинялись действиям сексуального характера со стороны тренера, поскольку находились в зависимости от него и полагали, что отказ приведет к ухудшению тренировочных условий и спортивных результатов. Обвинение охватывает период с 2019 года.
«Хорошо, что дело передано в суд, так как там правда выйдет наружу, - сказал Мехис Виру в интервью Postimees. - Я не совершал того, в чем меня обвиняют. В суде я подробно расскажу, что происходило на самом деле».
Выигрыш огромной суммы в лотерею
В среду, 1 января, мужчина, купивший билет через интернет, выиграл джекпот Bingo Loto в размере 285 842,90 евро.
«Год начался для игроков в лотерею очень положительной новостью, потому что уже в первый день нового года был разыгран джекпот, - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Аган. - 73 процента продаж продуктов Eesti Loto происходят через веб-приложение, этот показатель растет из года в год и будет продолжать расти».
В прошлом году джекпот Bingo Loto был выигран шесть раз. Самая большая сумма выигрыша составила 462 413 евро.