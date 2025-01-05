НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Кончина Арнольда Рюйтеля, уход Кадри Симсон из рядов центристов, наступление Нового года

«Хочу сообщить вам, что я приняла решение покинуть Центристскую партию вместе с несколькими моими ближайшими друзьями и соратниками. Это решение далось нелегко и не приносит никакой радости», - указала Симсон.

Также из Центристской партии вышли члены команды Симсон при работе в Еврокомиссии Пеэтер Кадарик и Яан Мянник, бывший депутат Рийгикогу Марко Шорин, бывший вице-мэр Пярну Варье Типп, а также Аннели Уусталу и Татьяна Гусарова.

Кадри Симсон. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Симсон заявила, что в течение этого года Центристскую партию покинули несколько известных членов, вместе с которыми партия строилась и формировала политику Эстонии. «Новые лидеры начали перекраивать Центристскую партию способом, который мне чужд» - написала Симсон.

Наступление 2025 года

Президент Эстонии Алар Карис выступил 31 января с новогодним обращением.

В частности, он пожелал жителям Эстонии, народу страны в начинающемся году смелости и любознательности, изобретательности и решительности. Это, по словам Кариса, даст нам более надежную безопасность и лучшую способность справляться с трудностями.

Как указал Карис, сплоченное сообщество - наша истинная сила. Это значит, что мы должны замечать и поддерживать людей вокруг нас. К сожалению, у нас слишком много тех, кто говорит, что испытывает материальные трудности. Но чем больше будет людей, которые не чувствуют себя обделенными и справляются со своей жизнью, тем лучше будет всем нам, всей Эстонии.