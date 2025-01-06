Около 200 млн евро намерена инвестировать в защиту электросетей компания Elering. В частности, будет добавлена возможность перехвата дронов. Деньги возьмут как в фондах ЕС, так у потребителей. Об этом сообщает Rus.ERR.
Elering потратит сотни миллионов евро на защиту от дронов и вандалов. Деньги возьмут и с потребителей
Операторы сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подготовили список проектов на 600 миллионов евро, чтобы повысить безопасность энергетической инфраструктуры региона. Председатель правления Elering Калле Кильк сообщил, что эти проекты могут быть поддержаны Фондом сплочения Европы, они связаны с грядущим отключением стран Балтии от единой электросистемы с РФ и Беларусью.
«Это касается создания дополнительных инструментов безопасности для нового имущества, приобретенного в процессе синхронизации, таких как линии и синхронные компенсаторы, - 6 января цитирует Rus.ERR председателя правления Elering. - Будут созданы инструменты, которые помогут контролировать систему, понимать, есть ли какие-либо нештатные ситуации, а также физически предотвращать любые нарушения в сети».
8 февраля 2025 года Эстония полностью отключится от российской энергосети и подключится к системе континентальной Европы. Если возникнут какие-либо проблемы, подключение к континентальной Европе будет выполнено в течение нескольких часов, заверили в Elering в ноябре. Через месяц после этих заявлений в результате очередной диверсии с участием судна «теневого флота» РФ был выведен из строя энергокабель Estlink 2.
Elering хочет создать потенциал для обнаружения и отражения атак дронов и уже ведет переговоры с профильными ведомствами, которые сегодня заняты вопросами защиты от беспилотников, уточнил Кильк.
Россия регулярно наносит удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. РФ неоднократно запускала беспилотники через границу с Эстонией, заявил глава МВД Эстонии в мае 2024 года. В сентябре 2024 года Rus.Postimees рассказывал о том, что власти Ленинградской области совместно с Минобороны РФ создают для наемников армии России специальный центр для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одна из целей - разведка, рассказывал местный губернатор Дрозденко.
4 января 2025 года Украина снова атаковала дронами-камикадзе российский порт Усть-Луга недалеко от Нарвы. В Силах обороны Эстонии пояснили, что дроны не использовали воздушное пространство Эстонии.
Председатель правления Elering считает, что защиту объектов энергетической инфраструктуры можно существенно улучшить.
«Чтобы не так легко было забраться на оборудование и начать творить там бесчинства», - пояснил он.
Под более пристальным наблюдением будут находиться три высоковольтные воздушные линии между Эстонией и Латвией.
«Конечно, это не означает, что у каждого столба будет стоять охранник, но в целом люди будут больше вовлечены в охрану», - сказал Кильк.
Председатель правления Elering добавил, что часть трат пойдет на наблюдение за подводной инфраструктурой.
Средства для реализации планов по защите энергетической инфраструктуры Эстонии возьмут не только из Фонда сплочения Европы, но и у потребителей. Размер доли, которая коснется «собственных сетевых сборов», в Elering пока не назвали.
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Кабель EstLink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, был поврежден 25 декабря. После этого в Литве цены на электричество выросли на 41 процент. Правительство Литвы готовит предложение к властям Эстонии о создании новой электростанции, но не атомной. О необходимости сохранения сланцевой энергетики Эстонии после разрушения Estlink 2 заявили представители сразу нескольких политических партий Эстонии.