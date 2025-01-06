Elering потратит сотни миллионов евро на защиту от дронов и вандалов. Деньги возьмут и с потребителей

Операторы сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подготовили список проектов на 600 миллионов евро, чтобы повысить безопасность энергетической инфраструктуры региона. Председатель правления Elering Калле Кильк сообщил, что эти проекты могут быть поддержаны Фондом сплочения Европы, они связаны с грядущим отключением стран Балтии от единой электросистемы с РФ и Беларусью.

«Это касается создания дополнительных инструментов безопасности для нового имущества, приобретенного в процессе синхронизации, таких как линии и синхронные компенсаторы, - 6 января цитирует Rus.ERR председателя правления Elering. - Будут созданы инструменты, которые помогут контролировать систему, понимать, есть ли какие-либо нештатные ситуации, а также физически предотвращать любые нарушения в сети».

8 февраля 2025 года Эстония полностью отключится от российской энергосети и подключится к системе континентальной Европы. Если возникнут какие-либо проблемы, подключение к континентальной Европе будет выполнено в течение нескольких часов, заверили в Elering в ноябре. Через месяц после этих заявлений в результате очередной диверсии с участием судна «теневого флота» РФ был выведен из строя энергокабель Estlink 2.

Elering хочет создать потенциал для обнаружения и отражения атак дронов и уже ведет переговоры с профильными ведомствами, которые сегодня заняты вопросами защиты от беспилотников, уточнил Кильк.

Председатель правления Elering Калле Кильк отвечает на вопросы депутатов Рийгикогу, март 2024 года, Таллинн, Эстония. Фото: Postimees/Scanpix Baltics