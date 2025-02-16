Главными событиями уходящей недели стало заявление Дональда Трампа о готовности немедленно начать переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине, неудавшаяся попытка парламентской оппозиции сместить с поста премьера Кристена Михала, а также вынесение оправдательного приговора бизнесмену Парвелю Пруунсильду.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Анонсирование Трампом переговоров о мире, провал вотума недоверия Михалу, оправдательный приговор Пруунсильду
Слова Трампа о готовности к переговорам с Путиным и реакция на них
В среду президент США Дональд Трамп заявил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп заявил, что достиг с Путиным договоренности о начале переговоров. «Мы согласились работать вместе, очень близко, в том числе посетить страны друг друга. Мы также согласились, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе - этим я займусь прямо сейчас», - заявил Трамп.
Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу вести переговоры, в успехе которых он твердо уверен.
«Миллионы людей погибли на войне, которая не случилась бы, если бы я президентом, но она случилась, и она должна закончиться. Люди больше не будут терять жизни!» - написал Трамп.
В тот же день Германия, Франция, Польша, Великобритания, Испания, Италия, внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия заявили о готовности продолжать поддержку Киева и о том, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию в Украине.
«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», касающихся завершения войны в Украине. Такое мнение выразили министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, а также внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении, сделанном в среду, 12 февраля, вскоре после телефонного разговора об Украине между президентами США и России - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
В свою очередь, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что прежде чем заключать соглашения, необходимо занять в отношении Путина сильную позицию.
«Точно так же, как Путин не намерен отказываться от военных действий даже во время возможных переговоров, мы как Запад должны сохранять единство и укреплять поддержку, чтобы достичь позиции силы: максимизировать военную помощь Украине и политическое и экономическое давление на Россию. Мы должны показать своими действиями, что не изменим курс, а также убедить Россию, что победа недостижима и время не работает в ее пользу. Невежество и спешка побудят Путина продолжать агрессию и придерживаться своих требований», - указал министр иностранных дел.
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что план президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета начать переговоры с Россией, заранее сформулировав невыгодные для Украины позиции, является плохим решением не только для Украины, но и для всей Европы.
«Честно говоря, это вызывает глубокую тревогу. Судя по международной реакции на заявления президента Трампа и министра обороны Хегсета, вчерашний день может стать мрачной страницей в истории Европы», - сказал Михкельсон в четверг в эфире передачи Vikerhommik.
«Вести переговоры с агрессором, как это произошло в Мюнхене в 1938 году, - мы знаем, чем это закончилось. Заявлять, что возвращение оккупированных территорий нереалистично и что Украина не сможет стать членом НАТО - значит фактически расчистить путь агрессору для реализации новых завоевательных планов», - заявил Михкельсон.
Провал вотума недоверия премьеру
Правительство на внеочередном электронном заседании решило просить правление Рийгикогу обсудить во вторник в парламенте при первой же возможности вотум недоверия, инициированный оппозицией в отношении премьер-министра Кристену Михала. Обсуждение было в итоге перенесено на заседание в среду, поскольку его не удалось начать до окончания пленарного заседания во вторник.
Попытка вынести вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу не увенчалась успехом. За недоверие проголосовали 28 членов Рийгикогу. Против и воздержавшихся не было.
Основные претензии инициировавших вотум недоверия оппозиционных партий к премьер-министру были связаны с тремя вопросами: энергетической политикой и ее реализацией, ухудшением конкурентоспособности эстонских компаний и ролью премьер-министра в финансировании компании Nordica.
Визит Кариса в Израиль
Президент Алар Карис совершил на этой неделе официальный визит в Израиль, где встретился с президентом Ицхаком Герцогом и спикером Кнессета Амиром Оханой, с которыми обсудил мирный процесс на Ближнем Востоке, региональную безопасность и двусторонние отношения между Эстонией и Израилем.
«Конфликт на Ближнем Востоке не может продолжаться бесконечно без реальных решений. Прочный мир и стабильность требуют решительной работы и готовности всех сторон внести свой вклад в достижение мира, - заявил президент Карис. - Ситуация остается критической уже долгое время, и прекращение огня должно принести реальную помощь страдающему народу. Заложники должны быть освобождены - это очень важный шаг как с гуманитарной точки зрения, так и для восстановления доверия к мирным переговорам. Прекращение огня не должно оставаться временной паузой, а должно привести к существенным решениям, которые помогут предотвратить новую волну насилия».
В четверг президент Алар Карис встретился в Рамалле с премьер-министром Палестинской национальной администрации Мухаммедом Мустафой и обсудил с ним обстановку на Ближнем Востоке, доступность гуманитарной помощи в Газе и сотрудничество Эстонии с Палестиной.
Полное оправдание Пруунсильда и Хумала
Во вторник, 11 февраля, Тартуский уездный суд оправдал бизнесмена Парвеля Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала по всем обвинениям.
Расходы на защиту Пруунсильда и Хумала возьмет на себя государство. Защита Хумала обошлась более чем в 93 000 евро, а Пруунсильда - более чем в 192 000 евро. Судебные издержки они оплатят сами, их общая сумма составляет около 33 000 евро.
Окружная прокуратура по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями обвинила бывшего вице-мэра Тарту по финансовым вопросам Прийта Хумала в нарушении ограничений на служебные действия в особо крупном размере, а предпринимателя и члена студенческой корпорации korp! Sakala Парвеля Пруунсильда в пособничестве этому.
Прокуратура была убеждена, что Хумал, занимая пост вице-мэра, действовал в интересах Парвеля Пруунсильда, а не в интересах благополучия города Тарту.
Согласно обвинению, Хумал оказывал влияние на чиновников мэрии, чтобы они отказались от приобретения в собственность города Тарту здания по адресу ул. Куперьянова, 9, известного как бывший выставочный зал Эстонского национального музея и клуб железнодорожников. После отказа города студенческая корпорация смогла приобрести это здание на аукционе. Однако суд не согласился с этим обвинением, указав, что при принятии решения в отношении здания по адресу ул. Куперьянова, 9, Хумал действовал в интересах города.
Суд согласился с тем, что Пруунсильд имеет большое влияние в партии «Отечество», и его мнение там учитывается. Однако суд пришел к выводу, что Хумал стал вице-мэром не благодаря Пруунсильду и не принимал решений по зданию на улице Куперьянова в интересах последнего.
Уход в отставку главы ERM
В понедельник стало известно, что Керту Сакс, директор Эстонского национального музея (ERM), подала заявление об отставке.
По данным Tartu Postimees, в музее уже некоторое время царит напряженная внутренняя атмосфера, и некоторые подчиненные говорят о противоречивом стиле управления Сакс.
В пресс-релизе Министерства культуры Сакс сообщила, что покидает свою должность по личным причинам. «Я основательно обдумывала решение уйти. Три года на посту директора музея были напряженными, а времена были нестабильными и тревожными из-за нескольких кризисов. Музеям приходится адаптироваться к постоянным изменениям. В 2025 году музей разработает новый план развития и поставит цели на период с 2026 по 2030 год. Время перемен продолжается, и правильно, что Эстонским национальным музеем будет руководить новый и свежий руководитель», - указала Сакс.