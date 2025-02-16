НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Анонсирование Трампом переговоров о мире, провал вотума недоверия Михалу, оправдательный приговор Пруунсильду

Слова Трампа о готовности к переговорам с Путиным и реакция на них

В среду президент США Дональд Трамп заявил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что достиг с Путиным договоренности о начале переговоров. «Мы согласились работать вместе, очень близко, в том числе посетить страны друг друга. Мы также согласились, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе - этим я займусь прямо сейчас», - заявил Трамп.

Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу вести переговоры, в успехе которых он твердо уверен.

«Миллионы людей погибли на войне, которая не случилась бы, если бы я президентом, но она случилась, и она должна закончиться. Люди больше не будут терять жизни!» - написал Трамп.

Дональд Трамп. Фото: Jose Luis Magana

В тот же день Германия, Франция, Польша, Великобритания, Испания, Италия, внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия заявили о готовности продолжать поддержку Киева и о том, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию в Украине.