НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Приостановка американской военной помощи Украине, обращение Макрона к нации, оборонный план ЕС

Однако, как отметила руководитель Союза торговцев Неле Пейль, объем пожертвований от магазинов может сократиться. Это связано с планами Министерства регионального развития и сельского хозяйства ввести дополнительные требования к продуктам, продающимся на развес. В будущем при передаче такой еды потребуется указывать ее название, информацию об аллергенах, а также юридическое имя и контактные данные благотворителя.

Премьер-министр Кристен Михал выступил с критикой этой инициативы. В соцсети X он написал, что ежемесячные новые налоги и требования недопустимы.

«Некоторые вещи ломают даже самого терпеливого верблюда. Когда мы формировали правительство, договорились: меньше бюрократии, быстрее, проще, компактнее и экономнее, - заявил Михал. - Что-то должно измениться, хватит».

Волонтеры Продуктового банка распределяют собранные продовольственные пожертвования. Фото: Sander Ilvest

Чуть позднее министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман подтвердила, что это соглашение, достигнутое в правительстве, остается в силе, и указала, что речь идет о коммуникационной ошибке.

«Увеличение бюрократии - это неправда, наша цель - наоборот, ее сократить. В настоящее время в министерстве готовится постановление, которое упростит процесс пожертвований», - заявила Хартман. Она добавила, что практически половина требований к пожертвованию продуктов, которые действуют сейчас, будут пересмотрены. Министр пояснила, что изменения разрабатывались два года, и в их подготовке участвовали различные заинтересованные стороны, чтобы сделать процесс пожертвований более простым.