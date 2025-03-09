Главными событиями уходящей недели стало объявление о приостановке оказания Вашингтоном военной помощи Киеву, обращение президента Франции к нации, посвященное изменившейся ситуации с европейской безопасностью в связи с политикой новой администрации США, а также анонсирование главой Еврокомиссии нового оборонного плана Европы.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Приостановка американской военной помощи Украине, обращение Макрона к нации, оборонный план ЕС
Решение Трампа приостановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине в ее оборонительной войне против России до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру.
«Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», - заявил официальный представитель Белого дома.
«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», - уточнил телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации президента США. До принятия этого решения Трамп встречался для консультаций с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.
В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил в комментарии американской прессе, что по распоряжению Дональда Трампа США приостановили сотрудничество с Украиной в сфере разведки и прекратили предоставлять Киеву американские разведданные.
Обращение президента Франции к нации
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду с обращением к нации, в котором заявил, что Россия стала угрозой для всей Европы.
Свое обращение к нации Макрон объяснил «международной ситуацией», которой французы «справедливо обеспокоены». Он отметил, что США «изменили свою позицию» по войне в Украине и планируют ввести пошли на товары из ЕС.
«Мы вступаем в новую эру», - заявил Макрон. По его словам, Россия превратила войну в Украине в «глобальный конфликт», используя северокорейских солдат и иранскую военную технику. Он также отметил, что Россия наращивает свой военный потенциал. По мнению французского президента, Европа должна быть готова к тому, что США «не будут на нашей стороне».
Макрон заявил, что в интересах Франции работать с европейскими союзниками. На следующей неделе он соберет глав государств, которые хотят участвовать в создании «прочного мира». Этот план Франция подготовила вместе с Украиной и другими европейскими партнерами, отметил президент.
«Независимо от того, будет ли мир в Украине достигнут быстро или нет, европейские государства должны иметь возможность лучше защитить себя. Нам необходимо усилить нашу оборону. В этом отношении мы остаемся верными НАТО, но должны укреплять нашу независимость. Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве», - сказал Макрон.
Макрон также сказал, что решил начать дискуссию «по ядерному сдерживанию с нашими европейскими союзниками». «Что бы ни случилось, решение всегда будет приниматься и останется в руках президента, главнокомандующего вооруженными силами», - заявил Макрон.
Заявление главы Еврокомиссии об оборонном плане Европы на 800 млрд евро
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила план из пяти пунктов, направленный на мобилизацию около 800 млрд евро для укрепления обороны Европы и оказания Украине немедленной военной поддержки после приостановки помощи со стороны Вашингтона.
Фон дер Ляйен отметила, что программа ReArm Europe позволит мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы ради безопасности и устойчивости Европы.
Она также предложила временно приостановить жесткие бюджетные правила, чтобы страны Евросоюза могли резко увеличить свои оборонные расходы.
«Это позволит государствам-членам значительно нарастить военные расходы без риска запуска процедуры избыточного бюджетного дефицита», - пояснила фон дер Ляйен, имея в виду механизм, который вынуждает правительства сокращать дефицит при нарушении установленных норм.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что предложение Урсулы фон дер Ляйен относительно оборонного плана на 800 млрд евро показывает, что Европейский союз активно работает над тем, чтобы значительно и срочно внести больший вклад в обеспечение европейской безопасности.
«Смягчение бюджетных ограничений, предложенное фон дер Ляйен, дает странам необходимую свободу действий для быстрого увеличения расходов на оборону. Эстония поработала над смягчением ограничений, эта работа принесла свои плоды. Новый кредитный механизм, созданный при поддержке бюджета ЕС (150 млрд евро), обязательно поможет», - указал Цахкна.
По словам министра, Эстония с нетерпением ждет подробностей предложения и анализа возможностей его применения. Это также поможет довести инвестиции в оборону Эстонии до уровня, который позволит Эстонии быстрее заполнить недостающие пробелы в потенциале и разделить бремя финансирования обороны с остальной Европой. Министр выразил надежду, что все государства-члены ЕС воспользуются этой возможностью, чтобы увеличить свой вклад в нашу общую безопасность.
Жаркие споры вокруг пожертвований в виде продуктов
В среду появились сообщения, что Министерство регионального развития и сельского хозяйства планирует ввести дополнительные требования к пожертвованию продуктов, продающихся на развес.
В прошлом году Продуктовый банк распределил около 4,6 млн килограммов провизии - на восемь процентов больше, чем годом ранее. По словам исполнительного директора организации Пита Боерефийна, около 90 процентов пожертвований поступило от магазинов, импортеров и фермеров.
Однако, как отметила руководитель Союза торговцев Неле Пейль, объем пожертвований от магазинов может сократиться. Это связано с планами Министерства регионального развития и сельского хозяйства ввести дополнительные требования к продуктам, продающимся на развес. В будущем при передаче такой еды потребуется указывать ее название, информацию об аллергенах, а также юридическое имя и контактные данные благотворителя.
Премьер-министр Кристен Михал выступил с критикой этой инициативы. В соцсети X он написал, что ежемесячные новые налоги и требования недопустимы.
«Некоторые вещи ломают даже самого терпеливого верблюда. Когда мы формировали правительство, договорились: меньше бюрократии, быстрее, проще, компактнее и экономнее, - заявил Михал. - Что-то должно измениться, хватит».
Чуть позднее министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман подтвердила, что это соглашение, достигнутое в правительстве, остается в силе, и указала, что речь идет о коммуникационной ошибке.
«Увеличение бюрократии - это неправда, наша цель - наоборот, ее сократить. В настоящее время в министерстве готовится постановление, которое упростит процесс пожертвований», - заявила Хартман. Она добавила, что практически половина требований к пожертвованию продуктов, которые действуют сейчас, будут пересмотрены. Министр пояснила, что изменения разрабатывались два года, и в их подготовке участвовали различные заинтересованные стороны, чтобы сделать процесс пожертвований более простым.
Информацию о том, что бюрократии станет больше, Хартман назвала ошибкой в коммуникации. «Я смотрю на наше министерство, свою команду и себя. Мы, конечно, могли бы лучше донести до общества наши цели. В итоге возникла большая путаница», - признала министр.
Она также пояснила, что из пояснительной записки к проекту могло сложиться ошибочное впечатление, будто дополнительные условия для пожертвования продуктов вводятся только сейчас. «Эти требования уже действуют, поскольку мы обязаны обеспечивать безопасность пищевых продуктов даже в случае их пожертвования. В будущем мы будем запрашивать информацию об аллергических компонентах, контактные данные человека, передающего продукт, а также наименование пищи - при этом речь идет только о неупакованных продуктах и юридических лицах», - уточнила Хартман.
Отказ в УДО «убийце с битой»
В среду Харьюский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы отбывающему 20-летний срок за совершенное в центре Таллинна жестокое убийство и еще несколько преступлений Вячеславу Баюку, известному по публикациям в СМИ как «убийца с битой».
По мнению суда, нельзя исключать возможность злоупотребления алкоголем Баюком в будущем, что может привести к совершению новых преступлений. У осужденного сохраняется склонность к употреблению психоактивных веществ, что увеличивает вероятность рецидива, посчитали в суде.
Несмотря на участие Баюка в тюремных мероприятиях, его трудовую занятость, а также наличие жилищных условий и поддержки близких в случае УДО, положительные обстоятельства не перевешивают отрицательные, посчитали в суде первой инстанции.
Согласно обвинению, 23 ноября 2009 года рано утром Баюк напал вблизи пруда Шнелли в Таллинне на двух женщин, избил их битой и сбежал. Одна из пострадавших, 34-летний синоптик Кристи Одакиви, спустя несколько дней скончалась в больнице от полученных травм. Вторая пострадавшая получила серьезные травмы, но медикам удалось спасти ее жизнь.