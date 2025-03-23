Главными событиями уходящей недели стали визит в Эстонию наследника британского престола, публикация критического материала о Кае Каллас в немецкой газете, а также соревнования лучших лыжников мира на Певческом поле в Таллинне.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Визит в Эстонию принца Уильяма, атака немецкого издания на Каю Каллас, этап Кубка мира по лыжам в Таллинне
Визит принца Уильяма в Эстонию
В четверг Его Королевское Высочество принц Уэльский прибыл с визитом в Эстонию. В этот же день он встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Аларом Карисом. Там же принца встретили дети из детского сада Lotte.
Алар Карис на встрече с Его Королевским Высочеством принцем Уэльским подчеркнул долгосрочные и прочные дружеские отношения между Эстонией и Соединенным Королевством. Глава государства выразил благодарность Великобритании за ее приверженность обеспечению безопасности Эстонии и всего региона.
«Великобритания - наш важный союзник. Присутствие их солдат в Эстонии и ведущая роль в НАТО являются основой безопасности региона. Их поддержка помогла укрепить восточный фланг НАТО и обеспечила нашим людям большее чувство безопасности», - сказал президент Карис.
В рамках визита принц Уэльский посетил также военный городок Тапа, где встретился с британскими солдатами, служащими в составе союзных сил НАТО. Кроме того, он посетил украинскую школу и встретился с представителями Союза зеленых технологий Эстонии, чтобы узнать больше об инновационных решениях в области экологии и устойчивого развития.
Публикация с критикой в адрес Каи Каллас в немецком издании
Немецкое издание Allgemeine Zeitung опубликовало большую статью о верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас.
«Эстонка хочет, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили свою военную помощь Украине. Однако некоторые противятся этому, что подрывает ее авторитет. Кроме того, Каллас почти ничего не удалось достичь», - пишет Allgemeine Zeitung.
Газета утверждает, что так называемому «плану Каллас», который предполагает значительное увеличение военной помощи ЕС Киеву, сопротивляется не только Венгрия, но и Франция, Италия и Испания.
«Эти страны категорически против того, чтобы увеличить свой вклад. На данный момент их общий вклад меньше, чем у Дании», - отмечает немецкая газета.
Издание отмечает, что эту ситуацию можно было бы назвать проблемой Парижа, Рима и Мадрида, но «с тех пор как Каллас взяла на себя инициативу, сразу перед третьей годовщиной российской агрессии против Украины, это стало ее проблемой».
Также в статье указывается, что в первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.
«Например, генерального секретаря Стефано Саннино. Некоторые правительства были в ярости, сообщают анонимные источники. Такие кадровые решения всегда вызывают беспокойство. Однако теперь все больше сотрудников жалуются на ее стиль руководства. Говорят, что кабинет Каллас изолирован, и что не используется опыт EEAS с 5300 сотрудниками», - утверждается в статье.
Сама Кая Каллас заявила по поводу этой статьи, что критика является частью работы, а если действовать только по накатанной, продвигать необходимые инициативы не получится.
Каллас отметила, что у нее хорошая команда, и если что-то не получается, то это не значит, что и пытаться не нужно.
Передача России дипломатической ноты
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в четверг, 20 марта, представителя посольства России, чтобы передать дипломатическую ноту в связи с прошлогодним инцидентом, когда российская сторона незаконно удалила буи с реки Нарвы.
В ноте говорится, что Эстония неоднократно предлагала различные варианты конструктивного сотрудничества, которые были отвергнуты Россией. На основании этого Эстония делает вывод, что по вопросу инцидента 2024 года сторонам не удастся достичь соглашения. В ноте также подчеркивается, что территория Эстонии является неприкосновенной и удаление буев из эстонских вод недопустимо. Кроме того, Эстония вновь требует вернуть незаконно изъятые буи.
Учитывая предстоящий навигационный сезон, Эстония уведомила российскую сторону о намерении вновь установить буи в текущем году. Согласно сложившейся практике, этим вопросом на практическом уровне займутся пограничные представители сторон. В ноте также сообщается, что Эстония стремится конструктивно решить вопрос установки буев.
В ночь на 23 мая прошлого года российские пограничники удалили на реке Нарва установленные в эстонских водах буи, который используются для обозначения судоходного пути.
В пятницу стало известно, что Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Об этом, как сообщают российские СМИ, в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили эстонскому дипломату, что «продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских солдат, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны Российской Федерации».
Согласно имеющимся предположениям, действия МИД России могли стать ответным шагом на решение Министерства иностранных дел Эстонии вызвать в четверг, 20 марта, представителя посольства России, чтобы передать дипломатическую ноту в связи с прошлогодним инцидентом, когда российская сторона незаконно удалила буи с реки Нарвы.
Решение правительства о закрытии на четыре дня погранперехода в Нарве
В четверг правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для проведения учений Департамента полиции и погранохраны.
Пересечение границы будет прекращено с 30 апреля до 7 часов утра 3 мая.
Решение было принято по направленному в феврале обращению Министерства внутренних дел, которое запланировало на это время проведение регулярных кризисных учений на границе.
В настоящее время погранпереход в Нарве открыт для пересечения границы пешеходами с 7 до 23 часов, на ночь работа перехода прекращается.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Таллинне
В среду, 19 марта, на таллиннском Певческом поле прошел этап Кубка мира по лыжным гонкам. В программе был мужской и женский спринт классическим стилем.
Победу у мужчин одержал легендарный норвежец Йоханнес Клэбо, у женщин - Надин Фендрих из Швейцарии.
Единственным представителем Эстонии, пробившимся в четвертьфинал, стала Мариэль Мерли Пуллес, которая финишировала третьей в своем четвертьфинале, чего было недостаточно для попадания в полуфинал. Ее итоговое место на таллиннском этапе Кубка мира - 16-е.