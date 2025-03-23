НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Визит в Эстонию принца Уильяма, атака немецкого издания на Каю Каллас, этап Кубка мира по лыжам в Таллинне

Газета утверждает, что так называемому «плану Каллас», который предполагает значительное увеличение военной помощи ЕС Киеву, сопротивляется не только Венгрия, но и Франция, Италия и Испания.

«Эти страны категорически против того, чтобы увеличить свой вклад. На данный момент их общий вклад меньше, чем у Дании», - отмечает немецкая газета.

Издание отмечает, что эту ситуацию можно было бы назвать проблемой Парижа, Рима и Мадрида, но «с тех пор как Каллас взяла на себя инициативу, сразу перед третьей годовщиной российской агрессии против Украины, это стало ее проблемой».

Также в статье указывается, что в первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.

«Например, генерального секретаря Стефано Саннино. Некоторые правительства были в ярости, сообщают анонимные источники. Такие кадровые решения всегда вызывают беспокойство. Однако теперь все больше сотрудников жалуются на ее стиль руководства. Говорят, что кабинет Каллас изолирован, и что не используется опыт EEAS с 5300 сотрудниками», - утверждается в статье.

Кая Каллас. Фото: NICOLAS TUCAT

Сама Кая Каллас заявила по поводу этой статьи, что критика является частью работы, а если действовать только по накатанной, продвигать необходимые инициативы не получится.