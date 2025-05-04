НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Увольнение Глебовой, разговоры об эстонских солдатах в Украине, угрозы мэру Нарвы и первое ракетное подразделение

По словам главы оборонного ведомства, однако, для того, чтобы приступить к проработке деталей, сначала должен поступить запрос от Украины.

«И чтобы продвинуться вперед с инициативой Великобритании и Франции, страны должны начать говорить о том, какой реальный вклад они готовы внести. И, конечно, самая важная предпосылка - это подписание перемирия. Речь шла о том, чтобы мы обеспечивали мир, а не о том, чтобы кто-то шел туда воевать. Это важное предварительное условие. Это также шаг с нашей стороны, чтобы процесс мог двигаться вперед, а также мотивирование и поощрение других стран говорить то же самое», - сказал Певкур.

А вот председатель партии EKRE Мартин Хельме, также возглавляющий ее парламентскую фракцию, выступил категорически против идеи отправить эстонских солдат в Украину. Он перечислил в социальных сетях три причины, по которым Эстонии не следует отправлять солдат в состав сил сдерживания в Украине.

Мартин Хельме. Фото: Tairo Lutter

«Мы - страна на передовой. У нас есть граница с Россией. Мы не можем позволить себе отказаться ни от одного солдата, ни от одной системы оружия, ни от одного партии боеприпасов. У нас и так всего недостаточно, нам нужно все собрать и сохранять, - подчеркнул Хельме. - Пусть крупные страны, не граничащие с Россией, обсудят свои варианты».