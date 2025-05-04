НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Увольнение Глебовой, разговоры об эстонских солдатах в Украине, угрозы мэру Нарвы и первое ракетное подразделение

Главными событиями уходящей недели стало прибытие на военную базу в Эмари систем HIMARS, сделанные членами эстонского правительства заявления о принципиальной готовности Эстонии к отправке своих солдат в силы сдерживания в Украине, а также официальное увольнение Елены Глебовой с поста руководителя ледового холла «Тондираба».
Прибытие в Эстонию систем HIMARS
В среду, 30 апреля, в Эстонию прибыли ракетные системы HIMARS, произведенные на заводе Lockheed Martin в США.
Производимые в США реактивные системы залпового огня HIMARS являются важным шагом в развитии дальнобойных огневых возможностей Эстонии.
Это позволит Эстонии оказывать решающее воздействие на противника еще до того, как он вступит в контакт с нашими пехотными подразделениями.
Это стандартная система НАТО, которая обеспечивает сотрудничество с союзниками и хорошо вписывается в общую объединенную сеть огневой поддержки НАТО.
«Я очень рад, что Эстония в сотрудничестве с крупнейшим и наиболее стратегически важным союзником по НАТО, США, вывела нашу независимую обороноспособность на совершенно новый уровень», - заявил министр обороны Ханно Певкур.
Как отмечают представители Государственного центра оборонных инвестиций, несмотря на прибытие первых HIMARS в Эстонию, остается вопрос, как закрыть остальные потребности в средствах огневой поддержки.
Хотя с экономической точки зрения логичнее было бы закупить еще больше комплексов HIMARS, слишком долгие сроки поставок могут вынудить искать альтернативы. Ряд экспертов по вопросам обороны считают, что уже настало время рассмотреть другие варианты. Но пока Эстония в ожидании ответа американской стороны.
Заявление Михала о готовности государства к участию эстонских военных в силах сдерживания в Украине
Премьер-министр Кристен Михал заявил в среду о том, что Эстония готова внести свой вклад в сдерживающие силы «коалиции желающих» во главе с Великобританией и Францией, которая предлагает гарантии безопасности Украине.
По словам премьер-министра, планирование «коалиции желающих» находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров. «Прежде чем направить подразделение, мы, конечно, запросим мандат у Рийгикогу», - добавил он.
Михал заявил, что Эстония по-прежнему придерживается позиции, что наилучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО. «Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны с помощью союзнических сил, базирующихся на месте», - заявил премьер-министр.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в свою очередь подчеркнул, что решение правительства внести вклад в силы сдерживания Украины является важной частью обеспечения собственной безопасности Эстонии.
«Эстония всегда придерживалась мнения, что безопасность Украины - это безопасность Европы. Если бы Украина попала под контроль России, ситуация с безопасностью в Европе значительно ухудшилась бы. В интересах безопасности Эстонии, чтобы Украина была независимой, суверенной и однозначно европейской страной. Хотя коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией, предлагающая гарантии безопасности Украине, в настоящее время все еще находится на стадии планирования, правительство Эстонии решило внести в нее свой вклад», - сказал Цахкна.
Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что другие страны также могут и должны начать заявлять о своей готовности внести вклад в миротворчество.
«Сегодня мы все еще находимся в начале процесса, поскольку есть четкие предпосылки», - сказал Певкур Postimees.
По словам главы оборонного ведомства, однако, для того, чтобы приступить к проработке деталей, сначала должен поступить запрос от Украины.
«И чтобы продвинуться вперед с инициативой Великобритании и Франции, страны должны начать говорить о том, какой реальный вклад они готовы внести. И, конечно, самая важная предпосылка - это подписание перемирия. Речь шла о том, чтобы мы обеспечивали мир, а не о том, чтобы кто-то шел туда воевать. Это важное предварительное условие. Это также шаг с нашей стороны, чтобы процесс мог двигаться вперед, а также мотивирование и поощрение других стран говорить то же самое», - сказал Певкур.
А вот председатель партии EKRE Мартин Хельме, также возглавляющий ее парламентскую фракцию, выступил категорически против идеи отправить эстонских солдат в Украину. Он перечислил в социальных сетях три причины, по которым Эстонии не следует отправлять солдат в состав сил сдерживания в Украине.
«Мы - страна на передовой. У нас есть граница с Россией. Мы не можем позволить себе отказаться ни от одного солдата, ни от одной системы оружия, ни от одного партии боеприпасов. У нас и так всего недостаточно, нам нужно все собрать и сохранять, - подчеркнул Хельме. - Пусть крупные страны, не граничащие с Россией, обсудят свои варианты».
Вторая причина, упомянутая Хельме, прозвучала как предупреждение. «Это шаг, который приведет к началу войны с Россией. Это даже будет не защита в безвыходной ситуации, мы сами ее начнем», - подчеркнул политик.
«Забудьте всю откровенно лживую и откровенно фальшивую пропаганду, которую наш стратком навязывает нам каждый день. Если при посредничестве США в Украине не будет установлено перемирие, подписанное обеими сторонами и предусматривающее участие иностранных сил, Москва будет относиться к нашим, британским или французским силам в конфликте так же, как Украина относится к северокорейцам - как к части противоборствующей стороны», - заявил Хельме.
Угрозы Катри Райк
Во вторник полиция сообщила о том, что ею установлена личность человека, который угрожал мэру Нарвы Катри Райк убийством. Оказалось, что автором письма с угрозой был несовершеннолетний, поэтому реальной угрозы для жизни политика не было выявлено.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил, что уголовное дело в данном случае возбуждено не было, но с молодым человеком провели беседу.
«Он дал нам свои пояснения и заявил, что хотел не угрожать, а оскорбить. Мы объяснили молодому человеку, что такое поведение неприемлемо, и разъяснили возможные последствия таких поступков», - рассказал Пюви.
Несколькими днями ранее от реального нападения на нарвской улице пострадал работник горуправы - историк Мадис Туудер, которому нападавший припомнил его «неправильную» трактовку истории приграничного города.
Официальное увольнение Елены Глебовой
Во вторник, 29 апреля, Таллиннская горуправа официально расторгла трудовой договор с руководителем ледового холла «Тондираба» Еленой Глебовой, сославшись в том числе и на то, что ей предъявлено подозрение в коррупции.
«На прошлой неделе руководителю ледового холла "Тондираба" Елене Глебовой было предъявлено подозрении в совершении должностного преступления. На основании имеющейся у нас информации и поскольку проблемы с управлением "Тондираба" для нас не новы, мы сотрудничаем с полицией, с сегодняшнего дня Елена Глебова больше не является руководителем ледового холла», - заявил мэр Евгений Осиновский на пресс-конференции горуправы 29 апреля.
В связи с реформой спортивных учреждений города Глебова в любом случае потеряла бы свою должность. Это могло произойти и раньше, но полиция сообщила городу о продолжающемся расследовании в отношении Глебовой и попросила немного подождать, прежде чем уволить ее.
Согласно предварительному подозрению, руководитель спортивного центра принимала решения в отношении связанного с ней НКО и заключала с этой организацией договоры на использование залов и площадок центра. Руководителю также предъявлено подозрение в мошенническом получении льготы: по версии следствия, она предоставила в Фонд спортивной подготовки и информации ложные сведения о тренерской работе.
В пятницу, 2 мая, происходящее кратко прокомментировала и сама Елена Глебова.
«Спасибо, друзья, за огромное количество слов поддержки. С подозрениями не согласна. Детальных комментариев на данный момент дать не могу», - написала успешная в прошлом фигуристка в соцсети Instagram.
Кончина Татьяны Ярви
Певица и актриса Эллен Килгаc сообщила в социальных сетях о смерти своей матери, балерины и хореографа Татьяны Ярви. В июне прославленная балерина отметила бы свое 65-летие.
В 1978 году Татьяна окончила Таллиннское хореографическое училище, а в 2005 году получила степень бакалавра хореографии в Таллиннском университете. С того времени она работала солисткой балета в Театре «Эстония», а в период с 1991 по 1993 год также была солисткой современного балета Nordstar. Татьяна занималась постановкой танцевальных номеров, выступала в варьете, а также снималась в телеспектаклях и фильмах. В 2000-х годах она стала тренером по сценическому движению в Театре «Эстония».
По словам дочери, Татьяна долгое время страдала от проблем со здоровьем, которое только ухудшалось, сообщает Õhtuleht. Эллен Килгас рассказала, что все началось с износа коленных суставов. «Это была хроническая болезнь. После операции на колене в ноябре ситуация только ухудшилась. Организм не принял имплант, и здоровье мамы было сильно ослаблено. Врачи сделали все, что могли, и поддерживали ее до самого конца», - отметила Эллен.