НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Томми Кэш в тройке лучших на Евровидении, не слишком громкий вой сирен, погоня за танкером, крушение вертолетов

Позже появилось официальное заявление руководства Mapri Ehitus, в котором говорится: «С сожалением сообщаем, что сегодня, в полдень 17 мая, в Финляндии потерпели крушение два эстонских вертолета, на борту которых, среди прочих, находились председатель правления одной из крупнейших в Эстонии строительных групп Mapri Прийт Яагант и его супруга Лилит Яагант. По неподтвержденным данным, выживших в результате катастрофы нет».

Известно, что оба вертолета направлялись в аэропорт Пийкаярви на встречу любителей авиации. После трагического инцидента организаторы отменили мероприятие.

Анонсирование объединения столичных больниц

Во вторник стало известно, что столичная городская управа приняла принципиальное решение продолжить реализацию плана по созданию Таллиннской объединенной больницы.

«Мы объединим Ляэне-Таллиннскую и Ида-Таллиннскую центральные больницы, детскую больницу и стоматологическую клинику, а также Таллиннскую скорую помощь. На их базе будет сформирован единый концерн, который будет оказывать медицинские услуги жителям Таллинна более эффективно, качественно и с ориентиром на пациента», - сказал мэр Евгений Осиновский.

Операционная в Ида-Таллиннской центральной больнице. Фото: Madis Veltman

«Северо-Эстонская региональная больница в этот план сейчас не входит. Потому что мы до сих пор не получили от государства ответа на вопрос, можно ли создать одну городскую больницу для Таллинна. Мы ждем решения со второй половины прошлого года. Обсуждения затянулись, и, к сожалению, настолько, что у Таллинна больше нет возможности ждать», - добавил он.