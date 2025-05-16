НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Томми Кэш в тройке лучших на Евровидении, не слишком громкий вой сирен, погоня за танкером, крушение вертолетов

Главными событиями уходящей недели стали конкурс Евровидения, тестирование государственной системы оповещения, попытка эстонских властей остановить танкер Jaguar, входящий в теневой флот России, а также трагедия в Финляндии - крушение вылетевших из Эстонии вертолетов, повлекшее человеческие жертвы.
Евровидение
В субботу, 18 мая, в Швейцарии прошел финал конкурса Евровидение-2025. В этом году приз победителя получил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Всего JJ поставили 436 баллов - это оценки и зрителей, и жюри. Эстония в финале Евровидения-2025 заняла третье место.
Второе место у Израиля - 357 очков, эстонский исполнтель Томми Кэш отстал от Израиля всего на очко.
Также в четверке лучших оказались Италия, Швеция и Греция.
Запуск сирен по всей Эстонии
В среду, 14 мая, в 15:00 в рамках учений Сил обороны Эстонии «Ёж» состоялось тестирование государственной системы оповещения.
В день запуска государственной системы оповещения жители Эстонии получили два тестовых сообщения по разным каналам, например, через мобильные приложения Ole valmis! и Eesti äpp, а также SMS на мобильные телефоны. Кроме того, в 22 населенных пунктах сработала сеть сирен.
Звук сирены состоял из одноминутного сигнала с нарастающим и убывающим тоном, который повторялся минимум трижды с 30-секундными паузами. В общей сложности сигнал сирен длился около четырех минут.
Это было первое столь масштабное тестирование системы, которое должно было повзолить проанализировать ее работу в реальных условиях и выявить проблемные места.
Позднее Спасательный департамент сообщил, что пробный запуск сирен выявил ряд проблем.
При рассылке оповещений через приложения наблюдались задержки, которые анализируют как Департамент государственных информационных систем, так и Naiskodukaitse.
В двух третях мест сирены сработали вовремя, но в других - с задержкой. В некоторых местах сирены вовсе не сработали. Подробный обзор проводит Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT). Также SMIT начал общий анализ возникших проблемных мест.
Жители некоторых городов жаловались на то, что либо вообще не услышали сирены, либо с трудом уловили ее звук, прислушиваясь изо всех сил.
Инцидент с танкером российского теневого флота
В среду стало известно, что эстонские военные предприняли попытку остановить танкер Jaguar, входящий в теневой флот России. Судно не подчинилось приказам и покинуло экономическую зону Эстонии. В операции участвовали корабли, вертолеты и самолеты Сил обороны Эстонии. Россия в свою очередь направила истребитель Су-30.
Министр обороны Ханно Певкур сообщил в среду вечером программе «Актуальная камера», что совместно с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом транспорта и Военно-морскими силами было решено: подъем на борт судна ради проверки только одного документа в данной ситуации был бы несоразмерной мерой.
По словам Певкура, из-за танкера угрозы для эстонской инфраструктуры не было, однако основной целью было обезопасить критически важные объекты и вывести судно из эстонских вод. «Мы начали отслеживать это судно задолго до его приближения к эстонской границе и привлекли для этого как корабли Военно-морских сил, так и авиацию, чтобы гарантировать безопасность критической инфраструктуры Эстонии», - сказал министр.
Министр внутренних дел Игорь Таро в четверг в эфире утренней передачи на радио Kuku заявил, что на борту танкера теневого флота России, судя по видео, распространяющимся в соцсетях, звучала русская речь, и, очевидно, по радиосвязи экипажу передавались инструкции, как действовать.
«Даже если команда судна могла быть из более экзотической страны, на борту явно находились русские. Во время этого инцидента по радиосвязи передавалась информация о том, что они видят, и, вероятно, поступали какие-то инструкции. Россия к этому явно приложила руку. Мы рассматриваем всю эту тему теневого флота как гибридную угрозу», - подчеркнул Таро.
По его словам, танкер изначально находился в международных водах. «Нам, конечно, не нравится, что такие подозрительные суда теневого флота перемещаются здесь - иногда соблюдают правила, иногда нет. Теневой флот, как правило, характеризуется тем, что с документами у них не все в порядке», - пояснил глава МВД.
Таро также отметил риск высокой плотности судоходства и пересечения маршрутов гражданских судов и танкеров в регионе.
Падение вертолетов
В субботу, 17 мая, в Финляндии потерпели крушение два вертолета, вылетевших из Таллинна. На борту вертолетов находились крупные эстонские бизнесмены Прийт Яагант и Олег Сынаялг.
Спасательная служба финского региона Сатакунта вскоре после крушения проинформировала, что речь идет о двух гражданских вертолетах.
Представители Министерства иностранных дел Эстонии сообщили, что на борту обоих вертолетов находилось в общей сложности пять человек.
В одном из вертолетов летел член правления строительной компании Mapri Ehitus Прийт Яагант с супругой.
Во втором вертолете - известный в сфере энергетики бизнесмен Олег Сынаялг.
Близкие Сынаялга подтвердили его гибель в результате авиакатастрофы.
Позже появилось официальное заявление руководства Mapri Ehitus, в котором говорится: «С сожалением сообщаем, что сегодня, в полдень 17 мая, в Финляндии потерпели крушение два эстонских вертолета, на борту которых, среди прочих, находились председатель правления одной из крупнейших в Эстонии строительных групп Mapri Прийт Яагант и его супруга Лилит Яагант. По неподтвержденным данным, выживших в результате катастрофы нет».
Известно, что оба вертолета направлялись в аэропорт Пийкаярви на встречу любителей авиации. После трагического инцидента организаторы отменили мероприятие.
Анонсирование объединения столичных больниц
Во вторник стало известно, что столичная городская управа приняла принципиальное решение продолжить реализацию плана по созданию Таллиннской объединенной больницы.
«Мы объединим Ляэне-Таллиннскую и Ида-Таллиннскую центральные больницы, детскую больницу и стоматологическую клинику, а также Таллиннскую скорую помощь. На их базе будет сформирован единый концерн, который будет оказывать медицинские услуги жителям Таллинна более эффективно, качественно и с ориентиром на пациента», - сказал мэр Евгений Осиновский.
«Северо-Эстонская региональная больница в этот план сейчас не входит. Потому что мы до сих пор не получили от государства ответа на вопрос, можно ли создать одну городскую больницу для Таллинна. Мы ждем решения со второй половины прошлого года. Обсуждения затянулись, и, к сожалению, настолько, что у Таллинна больше нет возможности ждать», - добавил он.
Во вторник же Эстонский союз врачей и Эстонский союз медсестер обратились к премьер-министру Кристену Михалу и министру социальных дел Кармен Йоллер, поскольку организации видят в объединении таллиннских больниц создание монопольной единой больницы, в которой обеспечение качественных услуг труда и зарплаты может быть затруднено.
«Создание объединенной Таллиннской больницы - это серьезное изменение, которое значительным образом отразится на нашей системе здравоохранения и всем обществе Эстонии. Подобный шаг требует участия сферы здравоохранения и публичной дискуссии, а также рассмотрения потенциальных альтернатив. Экономия затрат на здравоохранение и повышение качества медицинских услуг - безусловно, правильные цели, но мы видим и потенциальные риски. Объединения больниц будут сопровождаться и неизбежными рисками, которые следует оценить перед принятием решений», - написали союзы работников здравоохранения в обращении премьер-министру Кристену Михалу и министру социальных дел Кармен Йоллер.
Они считают важным обеспечить хорошие условия труда и зарплаты, но в случае одного крупного и фактически занимающего монопольную позицию работодателя в Таллинне это, по их оценке, будет сложно.
Возвращение Пеэтера Эрнитса в ряды центристов
В среду утром, 14 мая, Центристская партия в своем офисе объявила, что биолог, журналист и депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс, вышедший ранее из партии EKRE, в списке которой она баллотировался на последних парламентских выборах, вступил в их партию.
Эрнитс с 2015 по 2018 годы уже состоял в Центристской партии, откуда затем перешел в EKRE, где пробыл до лета 2024 года. После этого он вступил в партию Эстонские националисты и консерваторы (ERK), которую покинул в декабре 2024 года.
«Хочу внести свой вклад в то, чтобы не позднее чем через два года к власти пришло правительство, которое будет заботиться о благосостоянии эстонского народа, развитии отечественного предпринимательства, энергетической безопасности и региональной политике, - заявил он. - У нынешней Центристской партии есть воля и способность предложить альтернативу доминированию Партии реформ и ее сателлитов».
Эрнитс подчеркнул, что за последние полтора года Центристская партия пережила позитивное обновление и укрепила свои консервативные позиции.
«С уходом Юри Ратаса из партии ушли также политическая беспринципность и пустые лозунги, - отметил Эрнитс. - Я чувствую, что в обновленной Центристской партии могу действительно участвовать в принятии решений - прежде всего в вопросах сельской жизни и экологической политики, которые мне особенно близки».
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт приветствовал возвращение Эрнитса: «Наша команда в Рийгикогу станет однозначно сильнее. В вопросах экологии и сельской жизни Эрнитс, безусловно, один из самых компетентных политиков в Эстонии».