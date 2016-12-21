Источник утверждает, что Месси может отправиться на заработки в Китай

Отмечается, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" сообщил своему близкому другу, что если каталонцы не удовлетворят его финансовые аппетиты, то он примет предложение из Китая.

Контракт Месси истекает в июне 2018 года, и в настоящее время между футболистом и клубом ведутся переговоры о продлении соглашения. По самым скромным данным, в 2015 году зарплата и бонусы аргентинца в "Барселоне" составили более 50 млн евро.