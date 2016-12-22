Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

«Сейчас мы завершаем переговоры с торговыми центрами по сроками закрытия магазинов и вслед за этим проинформируем о сроках закрытия обоих магазинов своих работников и клиентов», - сказал BNS директор региона Marks & Spencer в Европе, Китае и Индии Джонатан Гленистер. Он добавил, что эстонские магазины концерна будут работать еще много месяцев.

По словам Гленистера, концерн не отказался от намерения закрыть свои магазины в Эстонии. «Мы подтвердили решение продолжить закрытие своих двух эстонских магазинов, которое приняли после консультаций, в которые были вовлечены как наши работники, так и Европейский совет по труду», - сказал он.

В начале ноября концерн Marks & Spencer сообщил, что начнет переговоры с работниками в связи с намерением закрыть два работающих в Эстонии магазина. Наряду с эстонскими магазинами концерн решил закрыть 53 магазина на десяти рынках, в том числе 10 в Китае, 7 во Франции, а также магазины в Литве, Польше, Румынии, Словакии, Бельгии и Эстонии.

«Сегодняшнее известие о планах закрытия магазинов в Эстонии — часть основательной переоценки работы предприятия. Анализ показал, что в последние пять лет на рынке Эстонии у нас были проблемы с прибылью, а возможности роста рынка ограничены», - сообщил тогда Гленистер, отметив, что концерн проводит консультации с коллегами, к мнению которых прислушается.

В прошлом году магазины концерна на десяти рынках при обороте в 171 млн фунтов стерлингов оказались в убытке на 45 млн фунтов стерлингов, при этом на некоторых рынках магазины оказываются в убытках пять лет подряд, на этих рынках нет и перспективы роста. Анализ выявил в качестве причин ряд факторов, в том числе раздробленность принадлежащего концерну портфеля магазинов и отсутствие достаточных масштабов, кроме того, на этих рынках ограничены возможности роста в будущем.

Если Marks & Spencer после проведения переговоров осуществит программу закрытия магазинов, это потребует от концерна затрат приблизительно на 150-200 млн фунтов стерлингов, в связи с расходами по недвижимости и сокращению персонала.

В дальнейшем Marks & Spencer намерен в меньшем масштабе работать на тех рынках, где магазины находятся в абсолютной собственности концерна и где можно сосредоточиться на совместных предприятиях и франшизе. Концерн продолжит деятельность принадлежащего ему бизнеса в Ирландии, Гонконге и Чехии, поскольку там он является более прибыльным и там имеются сильная информированность о бренде, разработанные позиции и лояльная клиентская база.

В Таллинне магазины Marks & Spencer находятся в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare.