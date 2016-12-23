«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена. Покушение — не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», — отметил министр, слова которого цитирует портал Газета.ru.

Он отметил, что произошедшие в Турции в июне 2015 года теракты и убийство посла являются целью единого плана. Сойлу указал, что покушение на Карлова «является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке».