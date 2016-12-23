Источник рассказал, почему спецслужбы не верят в версию о теракте на борту разбившегося Ту-154

Собеседник агентства рассказал, что Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский в Московской области, где пассажиры и багаж проходили тщательный досмотр, сообщает портал Newsru.com.

Планировалось, что самолет пройдет дозаправку в Моздоке, однако из-за погодных условий она была перенесена в Адлер. "Таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - подчеркнул представитель спецслужб.

После прилета в Адлер, самолет держался под охраной. На борт поднимались только три человека - два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман для контроля процесса заправки. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - подчеркнул источник.

Таким образом, по его словам, нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, а потому органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/25dec2016/reasons.html